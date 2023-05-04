Akit’teki yangına 2 Müfettiş

Göreve gelir gelmez liyakatli personeli türlü bahanelerle işten atan, yerine liyakatsiz yandaşları doldurarak İBB’nin operasyonel hafızasını sıfırlayan CHP’li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kadrolaşma sevdasının son kurbanı olan Akit Medya Grubu’ndaki yangın sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Akit gazetesi ve Akit TV’nin ofislerinin yer aldığı Küçükçekmece’deki merkez binamızda 27 Nisan’da çıkan yangınla ilgili iki mülkiye müfettişi görevlendiren bakanlık, alevlerle mücadele konusunda gerekli koordinasyonu sağlayamayan ve 17 bin metrekarelik kapalı alanın göz göre göre yanmasını seyreden İBB’nin ihmal, kusur ve kastının olup olmadığına yönelik inceleme başlattı.

Beceriksizliğin kanıtı

Binanın bodrum katındaki halı fabrikasında başlayan ve tüm binayı küle çeviren yangın geride ağır hasar bırakırken, hiçbir deneyimi olmayan ve CHP’nin geçmiş dönem Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı olan Remzi Albayrak yönetimindeki itfaiyenin, üst katlardaki şiddetli alevler yerine yangının olmadığı alt katları sulaması, İBB yönetiminin beceriksizliğinin en büyük kanıtı oldu. Olay yerinde çekilen görüntüler, yangın 5’inci katta devam ederken 3’üncü katın camlarını sulayan ve sık sık susuz kalarak kimyasal solüsyonları yere döken İBB’ye bağlı itfaiye ekiplerinin iş bilmezliğini ve yangını ciddiye almadığını gözler önüne serdi. İmamoğlu’na bağlı İBB’nin umursamaz tavrını ve ‘ihmal’ iddialarına yönelik İçişleri Bakanlığı’nın müfettiş görevlendirmesini gazetemize değerlendiren gazeteciler ve görgü şahitleri, bakanlığın kararını yerinde buldu.

İhmal olduğu göze çarpıyordu

İBB’nin ihmalini cep telefonuyla görüntüleyen Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, şunları söyledi: “Eksi 2’de başlayan ve 4’üncü saatin sonunda tüm binayı teslim alan bir yangın söz konusu. Nasıl oldu da yangın saatler geçtikçe büyüdü ve bütün binayı sardı. Benim gözlemim; oradaki araç ve söndürme envanterindeki eksiklikler, müdahalede acemilik ve organizasyonsuzluk olduğu yönünde. Nedir bunlar? Mesela yüksek ve tazyikli su püskürtücülerinin geç gelmesi, gelenlerin de zamanında ve verimli kullanılmaması, gelen köpüklerin, suların yollara saçılmış olması, yüksek katlara tazyikli su püskürten robotik itfaiye araçlarının geç gelmesi, elden sıkılan suların yangına bile yetişmemesi, bütün bunlar üst üste geldiği zaman beceriksizlik ve organizasyonsuzluk kanaati artıyor. Canla, başla, fedakârca çalışan itfaiyeciler mutlaka vardı ama burada en başta liyakatsiz, iş bilmez bir organizasyon olduğu göze çarpıyordu. Biz zaten itfaiyedeki emekçileri suçlamıyoruz. İstanbul itfaiyesini sözüm ona yığmışsın ama verimli kullanamıyorsun. Sorun tam olarak buydu.” Özeleştiride bulunmak yerine sözde ‘kaçak’ iddiaları üzerinden Akit Medya Grubu’nu hedef alan CHP’li İBB yönetiminin aymaz tavrını da değerlendiren Coşkun, şöyle devam etti: “Binanın kaçaklığı ile ilgili iddialara gerekli birimler cevap verecektir. Bir bina kaçak da olsa her şey dört dörtlük de olsa itfaiyenin üzerine düşen, yangını söndürmektir. Burada bir anormallik varsa bunun yangınla karıştırılmaması gerekiyor. Bazı usulsüzlükler varsa, ‘yansın kül olsunlar’ mı diyeceğiz.”

Liyakatsizliğin sonucu ortada

TİMAG Başkanı Av. Ertuğrul Akar da, şunları dile getirdi: “Takip ettiğimiz kadarıyla üst katlarda yangına müdahale eden itfaiye personelinin hortumla suyu ulaştırabildiği yer bayağı bir aşağıdaydı. Videoları izleyen, bilinçli olarak binanın yangına terk edilmek istendiği konusunda şüphe etmez. Açık bir şekilde ihmal olduğu görülüyor. ‘Müdahale etmeyin’ ya da ‘yavaş müdahale’ edin talimatı alınmış. Bu sebeple müfettiş atanması normal. Rahatsız olmalarının sebebi, ihmalden hem cezai hem de hukuki anlamda İBB’nin sorumlu olacağından kaynaklanıyor. Çünkü belediye son 4 yılda liyakatsiz kadrolarla yönetiliyor. İtfaiyecilik dediğimiz iş, bir uzmanlık gerektirir. Tecrübeli isimlerin görevden alınarak başka görevden isimlerin oraya getirilmesi maalesef o işin tamamına sirayet etmiştir. Liyakatsiz kadroların yol açtığı sonuç ortadadır. CHP yönetimi böyle bir şeydir. Olaya müdahale eden personel bellidir. Müfettişler, personelin CV’lerine, tecrübe eğitim saatlerine ve sertifika durumlarına bakacak orada bu isimlerin liyakati ortaya çıkacaktır. Ayrıca belediyenin ya da itfaiyenin görevi bir mekân yandığında oranın ruhsatını soruşturmak değil doğrudan varoluş sebebi olan yangına müdahale etmesi gerekmektedir.”