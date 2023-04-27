Akit'te çıkan yangından sonra Ateşin Çocukları İnsiyatifi adlı hesaptan skandal paylaşım!
Akit Medya Grubu'nun İstanbul Küçükçekmece'deki binasında çıkan yangından sonra Ateşin Çocukları İnsiyatifi adlı Twitter hesabından skandal bir mesaj paylaşıldı.
İstanbul Küçükçekmece'deki Akit Medya Grubu'na ait binada çıkan yangın, sabotaj ihtimalini de gündeme getirirken, Twitter'da Ateşin Çocukları İnsiyatifi adlı hesaptan skandal bir paylaşım yapıldı.
Akit Medya Grubu'nda çıkan yangına ilişkin hadsiz ifadeler kullanılan mesajda, tehditler savruldu.
Mesajda şu ifadeler yer aldı:
Ateşin çocukları insiyatif olarak, Yeni Akit gazetesi ve Akit Medya Grubu'nun İstanbul Küçükçekmece'deki binasının ateşe verildiğini faşist basın organlarının hedefimizde olduğunu bir kere daha deklere ediyoruz. Kim ki MHP AKP faşist yaklaşımı içine girerse hedefimiz olacaktır.