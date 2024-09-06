Akit'in yayınları sonuç verdi! Korsan yemine inceleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ndeki yemin görüntülerine ilişkin bahse konu olayın her yönüyle incelendiğini bildirdi. Sosyal medyaya yansıyan kılıçlı korsan yemine ilişkin konuşan kaynaklar, şunları kaydettiler: “Söz konusu görüntüler, özellikle sosyal medya üzerinden farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparılıp bambaşka mecralara, boyutlara çekilmeye çalışılmakta, gerçeklikten kopuk kısır tartışmalar oluşturulmaktadır.

Her yönüyle incelenmektedir

“Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Bahse konu olay da her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Dolayısıyla kamuoyu bu konuda müsterih olmalı ve kendi ajandalarına göre bu görüntüler üzerinden manipülasyon üretenlere itibar etmemelidir. Şanlı ordunun, terörle mücadeleden uluslararası misyonlara kadar birbirinden zorlu görevleri üstün gayretle yerine getirdiği bu dönemde, ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya, milletinin bağrından çıkan TSK’yı yıpratmaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik paylaşım, yorum ve değerlendirmelerin kimseye bir yararı olmayacaktır.

TSK Cumhurbaşkanının emrindedir

“Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Anayasa’ya ve kanunlara bağlı olarak, milli, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde, Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile amir ve komutanların emirleri doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır.”

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