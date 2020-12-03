  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Akit'in yayınları meyvesini verdi, hazımsızlar kudurdu!
Gündem

Akit'in yayınları meyvesini verdi, hazımsızlar kudurdu!

Din Subaylığı birimi, TSK bünyesinde yeniden kadro açılmasıyla aktif hale geliyor. BirGün isimli CHP yandaşı ise, söz konusu kararı hazmedemedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 13:04:00 -
Akit'in yayınları meyvesini verdi, hazımsızlar kudurdu!

Dünyanın önde gelen ordularında askerlerin manevi gücünü tesis eden Din İşleri Subaylığı biriminin bir dönem “alay müftüleri” ve “tabur imamları” adıyla Türkiye’de de yürürlükteydi, ancak darbeci zihniyet tarafından 1967'de kaldırılmıştı.

Akit gazetesinin ısrarlı yayınlarının ardından Din İşleri Subaylığı birimi yeniden aktif hale getiriliyor.

Hazmedemediler

Haberi okuyucularına duyuran BirGün gazetesi ise bu durumdan rahatsızlığını dile getirdi. Gazete haberi okuyucularına "Gericiler istedi, oldu: TSK’de ‘Din Subaylığı’ geri dönüyor!" şeklinde servis etti.

Akit'in bugünkü sür manşetine de değinen BirGün'ün haberine şunlar yazıldı:

Akit ise, gelişmeyi bugünkü sürmanşetiyle okurlarına müjdeledi. “60 yıl sonra ‘Din Subaylığı’ müjdesi” başlığı kullanılan haberde, “Ecdadın şanlı zaferlerinin kilidi olan ve Mehmetçiğin milli ve manevi değerlerini en üst seviyeye çıkaran Din Subaylığı birimine personel alımı için başvurular 10 Aralık’a kadar sürecek” ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden'dan flaş Türkiye açıklaması! 'İhtiyacımız olan kahrolası son şey nükleer kapasitenin artması'
Dünya

Biden'dan flaş Türkiye açıklaması! 'İhtiyacımız olan kahrolası son şey nükleer kapasitenin artması'

İran'da yaşanan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, konuya ilişkin Türkiye'nin de adını geçirerek İran nükl..
Abdullah Ağar, PKK'nın Sincar oyununu deşifre etti
Gündem

Abdullah Ağar, PKK'nın Sincar oyununu deşifre etti

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, PKK'nın çekileceği söylenilen Sincar oyununu deşifre etti. Ağar, "Burada bir aldatma var aslında. Sincar'ın k..
Stratejiler ufuklarını açtı! Türkler gibi vurun
Dünya

Stratejiler ufuklarını açtı! Türkler gibi vurun

Azerbaycan'ın Ermenistan'ı ağır yenilgiye uğrattığı tarihi zaferde uyguladığı strateji, Ukrayna ordusu tarafından yürütülen büyük çaplı aske..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay