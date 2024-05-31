Akit’in haklılığı tescillendi: Ekrem, kurban bağışlarını parayla satıyormuş!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) parasını yandaşlara harcayan ve vatandaşlardan dilendiği yardımlarla göz boyayan Ekrem’in maskesi bir kez daha düştü.

Kamu parasıyla içki içen ve içiren, yandaşlara gayri İslami ziyafetler çektiren, bu yüzden kurban bağışı yapmanın caiz olmayacağı İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin, kurban etleri üzerinden yürüttüğü rezil plan ortaya çıktı.

Kurban etlerini satacak

“Kurban bağışlarınız İBB’ye” diyerek günlerdir dilenen İmamoğlu’nun, kurban bağışlarını garip gurabaya et olarak dağıtmak yerine, para ile satacağı belirlendi.

Söz konusu bilgiyi aktaran ise, İmamoğlu yandaşlığını abarttığı için ismi ‘Saraçhane Bülbülü’ne çıkan Şaban Sevinç oldu.

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X (Twitter) üzerinden İmamoğlu’nun Akit’e saldırdığı paylaşımını alıntılayan Sevinç, şu tarihi itirafta bulundu:

“Önümüzdeki kurban bayramı sosyal dayanışma için olağanüstü bir fırsat yaratıyor. Mesela İstanbul’da İBB’ye bağışlanacak kurbanlar sayesinde yüzbinlerce dar gelirli ve öğrenci Kent Lokantalarında 40 liraya yemek yemeye devam edecekler.”

Caiz değil

İslam’da kurban etini bağış yaptıktan sonra para ile satmak caiz değildir. Kurban kesmenin amacı Allah’a yaklaşmak ve fakir, muhtaç insanlara yardım etmektir. Kurban etinin, özellikle bağışlanan kısmının satılması, bu ibadetin ruhuna aykırıdır. İslam alimleri, kurban etinin satılmasını ve bundan para kazanılmasını haram olarak kabul ederler.

Kurban etini bağışlamak veya ihtiyaç sahiplerine dağıtmak, bu ibadetin gereğidir. Eğer kurban etini para ile satmak gibi bir niyet varsa, bu durumda ibadet amacından sapmış olur ve İslami kurallar çerçevesinde uygun görülmez.

Seçim süreçlerinde Yasin okuyup Ayasofya’da namaz kılan İmamoğlu’nun İslam’ı kirli siyasetine alet etmesi, kurban bağışlarını da parayla satmaya kalkması, CHP’lilerin dine bakış açısını, fırsatçılığını, paragözlüğünü, yalancılığını ve İslam’ı yalnızca kendi menfaatleri için kullandıklarını bir kez daha gözler önüne serdi!..

Aynı zamanda Akit’in 27 Mayıs’taki, “Ekrem’e kurban düşmez, kurbanınızı murdar etmeyin” haberinin haklılığı tescillenmiş oldu. İmamoğlu ve yandaş medyası, haberimiz üzerinden günlerdir ortalığı ayağa kaldırıp algı kasmaya çalışıyordu.