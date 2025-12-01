  • İSTANBUL
Akit'in haberleri ses getirdi! Süresiz nafaka zulmü bitiyor

Akit'in haberleri ses getirdi! Süresiz nafaka zulmü bitiyor

Akit’in ısrarlı haberleriyle dikkat çektiği süresiz nafaka sorunu nihayet çözülüyor. AK Parti tarafından 2026 Mart ayında Meclis’e sunulacak yasa teklifiyle nafaka evlilik süresine göre sınırlandırılacak. Mor Çatı gibi Feminist yapılanmalar ve LGBT yanlılarınca savunulan süresiz nafakanın tarihe karışmasıyla mağdurlar rahat nefes alacak.

Türkiye genelinde boşanma oranlarında artış görüledursun nafakayla ilgili tartışmalar sürüyor. Tartışmaları yakından takip eden AK Parti, yeni yılda nafaka düzenlemesine imza atacak.

Düzenleme, 2026 Mart ayında Meclis’e getirilecek. Yasa teklifinde süresiz nafaka uygulaması yerine evlilik süresinin göz önünde bulundurularak bir sınır belirlenmesi öngörülüyor.



Bu kapsamda nafaka süresi, evlilik süresine 2 yıl eklenerek belirlenecek bir modele bağlanacak. 3 yıl evli kalan bir kişi 5 yıl, 5 yıl evli kalan 7 yıl, 10 yıl evli kalan ise 12 yıl nafaka alabilecek.

 

Yeni düzenlemede sosyal dengeyi korumak adına önemli bir adım daha atılıyor.

Nafaka süresi sona erdiğinde ekonomik sıkıntı yaşayabilecek kadınlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girecek.

Geliri bulunmayan, çalışamayan, ekonomik olarak dezavantajlı durumda olan kadınlara, dul–yetim aylığına benzer sosyal destek ödemeleri yapılması planlanıyor.

 

 

Anılan destekle nafaka süresinin bitmesiyle oluşabilecek ekonomik mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Gelecek yıla damgasını vuracak düzenleme, yıllardır süresiz nafaka zulmünü manşetlerine taşıran Akit’in haklılığını tescillerken erkek düşmanı Feminist yapılanmaları ve sapkınlığı yaymak için çırpınan homo sevici örgütlenmeleri üzdü.

