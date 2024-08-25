Akit’in haberi ses getirdi! İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden itiraf

Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6,8 şiddetindeki depreminin ardından kente hibe okul yaptırma sözü veren İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin etrafını afişlerle donattığı inşaata bir türlü başlamadığı ortaya çıktı.

Akit'in bugün birinci sayfadan duyurduğu haberin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kendi iştiraki olan İZBETON’un Elazığ’da yapımını üstlendiği okulun ödenek krizi yüzünden durdurulduğu ve yüklenici firma tarafından haciz işleminin başlatıldığına ilişkin iddia ile ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“26.01.2024 tarihinde noterden Arin Yapı İnşaat Anonim Şirketi, Zanew İnşaat Madencilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı’ndan tarafımıza ihtarname ile hakediş ödemelerinin yapılması hususu iletilmiştir. 14.03.2024’te ise tarafımıza 2. ihtarname gönderilmiştir. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ise 02.04.2024 tarihinde inşaat ilerleme durumunun iş programı gerisinde kaldığını belirtir yazı İZBETON A.Ş’ye iletilmiştir.

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17 Mayıs 2024 tarihinde firma sahibi (Zanew İnş. Mad. San. Tic. A.Ş.) Abdullah Demirci İZBETON AŞ yetkilileri ile görüşmüştür. Hakedişlerden bir kısmının ödendiği firmaya yapmış olduğu hakedişlerin tamamının ödeneceği, bu nedenle işe devam etmesi konusunda bilgi verilmiş, ancak firma sahibi almış olduğu fiyatlara göre bu işi tamamlayamayacağını, yaklaşık 50 milyon TL zararının oluşacağı iddiasıyla sözleşmeyi feshedeceğini belirtmiştir. Firma sahibi eğer böyle bir durum olursa hukuki olarak dava açacağını ve orada hiçbir imalatın yapılmasına müsaade etmeyeceğini söylemiştir. Bu görüşmeden sonra firma arabulucu ile alacağını talep etmiş ve işi feshettiği ile ilgili yazı göndermiştir. Şu anda iş hukuki zeminde devam etmekte olup herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Sahada herhangi bir faaliyet yoktur.

05.08.2024 tarihinde noterden Arin Yapı İnşaat Anonim Şirketi, Zanew İnşaat Madencilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı’na imalatlara devam edilmesi hususunda ihtarname gönderilmiş, 10 gün içerisinde imalatlara başlanılmaması durumunda fesih işlemlerinin başlatılacağı iletilmiştir. Bu süre zarfında imalatların başlamaması nedeniyle 23.08.2024 tarihinde firmaya ihtarname gönderilmiş ve fesih işlemleri başlatılmıştır.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 05.08.2024 tarihinde firmamızla anlaşma sağlanamaması durumunda fesih işlemlerinin yapılacağı bildirilmiş ve fenni mesuller tarafından mevcut durumun seviye tespit çalışmalarının başlatılması için bilgi verilmiştir.”