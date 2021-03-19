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Medya Akit'in haberi İngilizleri rahatsız etti! Solak medya ile pişti oldular
Medya

Akit'in haberi İngilizleri rahatsız etti! Solak medya ile pişti oldular

Akit'in toplumu bilinçlendiren haberi, İngiliz basınını rahatsız etti. Öte yandan başta Odatv olmak üzere ve laikçi solak medya İngilizlerle pişti oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 01:09:00 -
Akit'in haberi İngilizleri rahatsız etti! Solak medya ile pişti oldular

 yeniakit.com.tr 

ABD merkezli dijital medya platformu Netflix, 3 kız 3 erkeğin birlikte yaşadığı 'ahlaksız' hayatı özendiren ve gençleri aileden uzaklaştırmayı hedef alan 'Friends' isimli diziyi Türkiye'de yayın hayatına sokmaya hazırlanıyor.

Akit, ahlaksız diziye karşı uyardı

Aileyi yok etmek için her türlü ahlaksızlığa başvurarak toplumu dejenere etmeye çalışan Netflix'in 'Friends' dizisinde 20'li yaşları oynayan 3 kız 3 erkek, aynı evde 'sevgili hayatı' yaşayan altı karakter, oynadıkları sahnelerle gençleri aile hayatından uzaklaştırmaya çalışırken gayrimeşru ilişkilere yönlendirerek ahlaksızlığı meşrulaştırmaya çalışıyor.

İngilizler rahatsız oldu

Öte yandan İngiliz medyası, dizinin toplumu hedef almasını haberleştiren Akit'in eleştirisinden rahatsız oldu. İngiliz basını, Netflix'in toplumu ahlaksızlaştırma operasyonunun yeni adımı olan Friends dizisindeki kadınların mahrem alanlarının blurlaştırılmasını da konu aldı. 

Başta Odatv ve laikçi solak medya İngilizlerle pişti oldu

Diğer taraftan Akit'in haberine ilk tepki başta Odatv olmak üzere laikçi ve solak medyadan geldi.

İngiliz zihniyetiyle bir kez daha aynı kafayı taşıdığı gözlenen solak medya, Akit'in toplumu savunan haberini hedef alarak ahlaksız diziyi ve Netflix'i savundu. 

"Çamuriyet" zihniyeti fuhuşa sahip çıktı, Akit'i hedef aldı

Ayrıca yazarı Mine Söğüt'ün kaleminden, genç kızları fuhşa çağırarak kötü yola sevk eden, babaları kızlara düşman göstererek en büyük kötülüğü yapan Cumhuriyet, Akit'e gayrimeşru ilişkilerin özendirildiği 'Friends' dizisine dair yapılan haber üzerinden 'kadın düşmanı' yaftalamasında bulundu.

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