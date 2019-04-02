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Akit'in haberi Arap medyasının gündemini salladı!

Anka Neferler hacker grubunun siber operasyonunu duyurduğumuz özel haberimiz Mısır başta olmak üzere Arap medyasında gündemi salladı.

02 Nisan 2019 Salı 01:49
Akit'in haberi Arap medyasının gündemini salladı!

 yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz hafta ANKA Neferler'in ABD askerlerinin kişisel ve görev bilgileri ile beraber, Mısır üniversitelerinin sunucularına sızdığını duyurduğumuz haber, Arap medyasında gündem oldu. Akit'i kaynak olarak gösteren başta Mısır olmak üzere Arap medyası, Mısır sunucularına sızıldığını ve ABD askerlerinin kişisel bilgilerine ulaşıldığı belirtildi. Mısırlı akademisyenlerinin bilgilerine ulaşan Türk hackerların darbeci Sisi'yi protesto etmek için e-posta gönderdiği ifade edildi.

Türk hackerlar akıllarını aldı

Akit'in duyurduğu haberde, Darbeci Abdülfettah es-Sisi'nin masum Müslümanların idamlarına tepki için siber operasyon düzenleyen ANKA Neferler hacker grubu, Kahire Alman Üniversitesi'nin sunucularına sızmıştı. Paneldeki verileri ele geçiren Türk hackerlar, sunucudan öğrencilere ve akademisyenlere e-posta atarak tepkilerini dile getirmişti. Ayrıca Türkiye'yi S-400, F-35 ve terör örgütü YPG/PKK üzerinden tehdit eden ABD'ye sanal alemde dersini veren Türk hackerlar, ABD'li askerlerin kişisel bilgilerine ve önemli askeri dökümanlara ulaşmıştı.

Türk hackerlardan ABD ve darbeci Sisi'ye büyük şok! ABD'li askerlerin bilgilerini ele geçirdiler

İşte Arap medyasında yayınlanan haberlerden bazıları:

 

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 01:49
  1. Akit
  2. Türk hackerlar
  3. Mısır
  4. Anka Neferler Tim
  5. Anka Neferler

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