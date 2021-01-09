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Gündem Akit’in duyarlı yayıncılığına Azerbaycan’dan teşekkür
Gündem

Akit’in duyarlı yayıncılığına Azerbaycan’dan teşekkür

Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan ve Azerbaycan’ın zaferiyle tamamlanan Karabağ Savaşı’ndaki duyarlı yayınlarından dolayı gazetemiz Akit’e Türkiye’nin Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim aracılığı ile teşekkür belgesi gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 09:03:00 - 2021-01-09 09:05:25
Akit’in duyarlı yayıncılığına Azerbaycan’dan teşekkür

 Yeni Akit  Ankara 

Teşekkür belgesinde şunlar kaydedildi: “Azerbaycan askerinin sahada verdiği savaşın yanı sıra ülkemizin vatan savaşı dönemindeki haklı davamızı tüm dünyaya duyurmak için medya alanında da bir savaş verdik. Bu savaşımızda yanımızda durarak, gerçekleri olduğu gibi dünya kamuoyuna ulaştırdığınız için size şükranlarımızı sunar, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine desteklerinizden ötürü teşekkür ederiz.”

Akit, Gence’deydi

Akit, Başta Gence olmak üzere Ermenistan tarafından bombalanan alanları ve yıkılan evlerde yaşayanların sesini tüm dünyaya duyurmuştu. Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov Akit’e konuşarak, “Türkiye’nin desteğini her alanda görüyoruz. Bundan sonra da hep birlikte olacağız. Türk medyasına doğru haberleri aktardığınız için teşekkür ediyoruz” demişti. Gence Valisi Niyazi Bayramov ile Azerbaycan Gence Milletvekili ve İlham Aliyev’in Yeni Azerbaycan Partisi Gence İl Başkanı Nagif Hamzayev de yaşananları Akit’e anlatmıştı.

Yeni Akit Gazetesi

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