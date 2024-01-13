Akit'e ziyaretler sürüyor! Türk çayını dünyaya tanıtıyoruz

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Türkiye’nin en büyük çay üreticilerinden Karali Çay Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karali, dün Küçükçekmece’deki merkez binamızı ziyaret etti. Ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nun yaptığı ziyarette Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu ve Reklam Müdürümüz Enes Kaçmaz da hazır bulundu.

Kaliteyi hep yukarı taşıdık

Gündeme dair fikir alışverişinin gerçekleştiği ziyarette Karali Çay olarak Türkiye ve Avrupa’da aldıkları kalite ödüllerini hatırlatan Mustafa Karali, “Yeni pazarlar oluşturabilmek için yurt dışı çalışmalarını daha da artırdık. Çayımızın sadece iç pazarda değil dış pazarda da kullanılmasını sağlayarak hem kendi şirketimize hem de ülkeye döviz girdisini sağlıyoruz. 30 yıldır sektörde tüketicilerin taleplerini dikkate alarak kaliteyi hep daha ileriye taşıdık. Artan talebi karşılayabilmek adına yeni makinelere yatırım yaparak yurt dışına ihracatı hızlandırmak için altyapı çalışmalarına önem veriyoruz. Çay üretiminin yanında çay ekipmanları da üretiyoruz. Ülkemizde üretilen Türk çayının dünyaya tanıtılmasında büyük payımız var. Türk Çayı’nı dünya vatandaşlarıyla buluşturuyoruz. Dünyadaki tüm fuarlara katılarak müşteri ağımızı genişletiyoruz” dedi.