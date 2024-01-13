  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Akit'e ziyaretler sürüyor! Türk çayını dünyaya tanıtıyoruz
Medya

Akit'e ziyaretler sürüyor! Türk çayını dünyaya tanıtıyoruz

Yeniakit Publisher
2024-01-13 11:12:00 -
Akit'e ziyaretler sürüyor! Türk çayını dünyaya tanıtıyoruz

İnananların yüz akı, mazlumların gür sesi Akit Medya Grubu, önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

ALİ KANTARCI  İSTANBUL

Türkiye’nin en büyük çay üreticilerinden Karali Çay Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karali, dün Küçükçekmece’deki merkez binamızı ziyaret etti. Ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nun yaptığı ziyarette Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu ve Reklam Müdürümüz Enes Kaçmaz da hazır bulundu.

Kaliteyi hep yukarı taşıdık

Gündeme dair fikir alışverişinin gerçekleştiği ziyarette Karali Çay olarak Türkiye ve Avrupa’da aldıkları kalite ödüllerini hatırlatan Mustafa Karali, “Yeni pazarlar oluşturabilmek için yurt dışı çalışmalarını daha da artırdık. Çayımızın sadece iç pazarda değil dış pazarda da kullanılmasını sağlayarak hem kendi şirketimize hem de ülkeye döviz girdisini sağlıyoruz. 30 yıldır sektörde tüketicilerin taleplerini dikkate alarak kaliteyi hep daha ileriye taşıdık. Artan talebi karşılayabilmek adına yeni makinelere yatırım yaparak yurt dışına ihracatı hızlandırmak için altyapı çalışmalarına önem veriyoruz. Çay üretiminin yanında çay ekipmanları da üretiyoruz. Ülkemizde üretilen Türk çayının dünyaya tanıtılmasında büyük payımız var. Türk Çayı’nı dünya vatandaşlarıyla buluşturuyoruz. Dünyadaki tüm fuarlara katılarak müşteri ağımızı genişletiyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23