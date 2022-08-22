Akit’e vefa ziyaretleri sürüyor
Merhum İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu’nun Hakk’a irtihali dolayısıyla Akit’e başsağlığı ziyaretleri devam ediyor.
HABER MERKEZİ
Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu’nun Fatih İmam Hatip Lisesi’nden 45 yıllık arkadaşları, Mustafa ağabey için taziyede bulundular... Karahasanoğlu’nun İHL’den arkadaşları (ayakta ön sırada) İsmail Açıkgöz, Şemsi Kokular, Nihat Özcan, Şükrü Karaaslan, Mehmet Mantıcı, (ayakta arka sırada) Aydın Erkan, İsmail Yılmaz, Şuayip Er, İlyas Macar, Aziz Subaşı ve Şerafettin Sinop, aynı sınıfta okudukları diğer arkadaşları ile birlikte Mustafa Ağabey için indirdikleri hatimin duasını ederek taziyede bulundular.. Müteveffa Mustafa ağabeyin ruhu için hayır dualarının edildiği ziyarette, aşr-ı şerifler okundu. Ali Karahasanoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, aile adına kadim dostlarına teşekkürlerini iletti.