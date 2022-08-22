  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Akit’e vefa ziyaretleri sürüyor
Medya

Akit’e vefa ziyaretleri sürüyor

Merhum İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu’nun Hakk’a irtihali dolayısıyla Akit’e başsağlığı ziyaretleri devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 11:10:00 -
Akit’e vefa ziyaretleri sürüyor

HABER MERKEZİ

Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu’nun Fatih İmam Hatip Lisesi’nden 45 yıllık arkadaşları, Mustafa ağabey için taziyede bulundular... Karahasanoğlu’nun İHL’den arkadaşları (ayakta ön sırada) İsmail Açıkgöz, Şemsi Kokular, Nihat Özcan, Şükrü Karaaslan, Mehmet Mantıcı, (ayakta arka sırada) Aydın Erkan, İsmail Yılmaz, Şuayip Er, İlyas Macar, Aziz Subaşı ve Şerafettin Sinop, aynı sınıfta okudukları diğer arkadaşları ile birlikte Mustafa Ağabey için indirdikleri hatimin duasını ederek taziyede bulundular.. Müteveffa Mustafa ağabeyin ruhu için hayır dualarının edildiği ziyarette, aşr-ı şerifler okundu. Ali Karahasanoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, aile adına kadim dostlarına teşekkürlerini iletti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23