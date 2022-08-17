Akit’e taziye ziyaretleri devam ediyor

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Dün merkez binamızı ziyaret eden Albayrak Medya Yenişafak Gazetesi Haber Müdürü Mustafa Duran, Ekonomi Müdürü İbrahim Acar, Yazı İşleri Editörü Gökhan Özturan, Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Mükremin Köse, Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca, Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, Türkiye Aile Meclisi Başkan Yardımcısı Şahin Usta, Hayrat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Metin Uçar Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu ve Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu ile görüşerek taziyelerini iletti.

‘Şehit Başbağlar'dan anlamlı mesaj

Mustafa Ağabeyin vefatına ilişkin Başbağlar Köyü Derneği’nden de duygusal bir taziye mesajı yayınlandı.

İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu’nun vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınlayan Başbağlar Köyü Yardımlaşma Derneği eski Başkanı Şerif Gül’ün imzasıyla yayınlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi: “Büyük bir dava adamı, İslâm âleminden bir ulu çınarımız devrildi. Bizler için büyük bir kayıp. Sürekli sessizlerin sesi olan, 1993 Başbağlar katliamında acımızı paylaşan, bizleri hiç yalnız bırakmayan, korkusuzca acımızı ve gerçekleri kamuoyuyla paylaşan, duymayanlara duyuran, görmeyenlere gösteren ve daima gerçekleri yazan, her zaman yanımızda yer alan değerli büyüğümüz, hemşehrimiz, dostumuz Mustafa Ağabeyimiz’i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Karahasanoğlu ailesine Yüce Mevlâ’dan sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.”