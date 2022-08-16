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Medya Akit’e taziye ziyaretleri
Medya

Akit’e taziye ziyaretleri

Akit, zor zamanında vefalı dostları tarafından yalnız bırakılmıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 10:04:00 -
Akit’e taziye ziyaretleri

HABER MERKEZİ

İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu’nun ebediyete intikali dolayısıyla Akit Medya Grubu’na ziyaret gerçekleştiren Türkiye’nin önde gelen siyasileri, medya temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları dün de gün boyunca genel merkez binamıza gelerek acımıza ortak oldu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Hüda-Par Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan, Eyüpsultan İlçe Başkanı Recep Sarıağaç, Doğruhaber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Sait Özcan, Umut Kervanı Vakfı Genel Başkanı Cengiz Kurtaran, Akit ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu ve Yazı İşleri Müdürümüz Ali Karahasanoğlu ile görüşen kıymetli isimler, Akit camiasına, çalışanlarına ve okurlarına sabır temennisinde bulundu. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karahasanoğlu kardeşler, vefasından ötürü Demircan, Aslan, Sarıağaç, Özcan ve Kurtaran’a ayrı ayrı teşekkürlerini sundu.

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