Akit’e saldıran solak mahalle önce kendine baksın! Laikçi medyada ‘Anıtkabir’ ikiyüzlülüğü

yeniakit.com.tr 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle devlet erkanı Anıtkabir’e giderek resmi törene katıldı. Töreni canlı yayınlayan Akit TV’de, Anıtkabir yerine sehven “anırkabir” yazıldı. Klavyede ‘r’ ve ‘t’ harflerinin yan yana olması ayrıca canlı yayında hızlı hareket edilmesi nedeniyle KJ editörü tashih hatası yapmış oldu.

Akit’e saldırmayı kendilerine görev edinen laikçiler, söz konusu KJ’nin hemen ardından organize bir saldırı başlattı. Laikçi medya ve CHP’li siyasetçilerin kışkırtmasıyla birlikte birçok kişi, Akit TV’nin kasıtlı olarak “anırkabir” yazdığını ileri sürdü. Akit’i hedef gösteren laikçiler, iftira atmaktan imtina etmedi.

Ayrıca Sözcü paçavrası da utanmadan, sıkılmadan Akit'i aklınca hain ilan ederek bu haberi paylaştı.

İkiyüzlü laikçiler Sözcü’ye ses çıkarmadı

Bununla birlikte sadece bir harf hatası yüzünden Akit’i hedef alan kitle, yine kendisini rezil etmiş oldu.

Akit TV’deki hatanın birebir aynısını yapan Sözcü, hem Ekrem İmamoğlu’nun Anıtkabir ziyareti haberinde hem de Nobel Ödülü alan dünyaca ünlü Türk bilim adamı Aziz Sancar’ın haberinde “anırkabir” yazmıştı.

Sözcü’nün hatasında ağzını açmayan laikçilerin, Akit’te yapılan hata nedeniyle iftiralarla kurumumuzu hedef alması, söz konusu kitlenin içinde bulunduğu rezil durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ayrıca İmamoğlu haberini silen Sözcü’nün, Aziz Sancar hakkındaki haberi halen internet sitesinde aktif bir şekilde duruyor

İşte Sözcü’nün o haberi:

Ayrıca Sözcü İmamoğlu haberindeki hata nedeniyle söz konusu makaleyi silmiş olsa da, Twitter'da vatandaşların paylaştığı linkler halen duruyor.

Bu da İmamoğlu haberindeki “anırkabir” ifadesi:

Ayrıca Hürriyet ve Milliyet gibi medya organlarında da birçok kez klavyedeki harf düzeni nedeniyle sehven anırkabir ifadesinin kullanıldığı belirlendi.