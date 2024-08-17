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Gündem Akit’e konuşan Japon deprem uzmanı en riskli bölgeleri saydı
Gündem

Akit’e konuşan Japon deprem uzmanı en riskli bölgeleri saydı

Yeniakit Publisher
2024-08-17 14:47:00 - 2024-08-17 14:50:28

Japon Deprem Bilimi Uzmanı, İnşaat Yüksek Mühendisi Yoshinori Moriwaki, deprem beklenen İstanbul’daki riskli bölgeleri sıraladı.

 yeniakit.com.tr 

Japon Deprem Bilimi Uzmanı, İnşaat Yüksek Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Akit’e konuştu.

Moriwaki, 7.0 büyüklüğün üzerinde deprem beklenen İstanbul ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

99 depremini insanlar çabuk unuttu” diyen Japon bilim adamı, “Pek hazırlık yapılmadı. Şimdi çok fazla eski bina var. Acilen kentsel dönüşüm yapmak lazım.” diye konuştu.

Moriwaki, “3 aşama var; ilki zemin. Zemin iyiyse deprem sırasında sarsıntı fazla olmuyor. Fazla korkmaya gerek yok. İkinci aşama, ruhsat ve iskan. Bunlar varsa, bina kontrol altında yapılmıştır, yine sıkıntı yok. Üçüncü olarak, bina 2000’den önce mi yapıldı, sonra mı? Bunlar kontrol edilip rahat edilebilir.” ifadelerini kullandı.
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Yoshinori Moriwaki, “Türkiye’nin yüzde 50 kaçak bina. Onun için zemin kötü ise iyileşme yaptırılmalı. Tamamen sıfırdan yapılmaya gerek yok, güçlendirilme yapılabilir. Yine de Batı tarafta, eski Atatürk Havalimanı tarafında Avcılar, Büyükçekmece, Zeytinburnu, Küçükçekmece Ataköy, tarafı yumuşak zeminde sıkıntı çok olabilir. Kentsel dönüşüm yapmak lazım.” dedi.

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