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Akit'e düşman FETÖ'ye dost! FETÖ'cü laisist İzmir Barosu böyle ifşa oldu

Gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu hakkında suç duyurusunda bulunan İzmir Barosu’nun gerçek yüzü deşifre oldu. İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel’in, FETÖ’nün sulandırmasıyla heder edilen Ergenekon davalarında örgüt adına hareket ettiği ortaya çıktı. Bu durum akıllara ‘İzmir Barosu Akit’e düşman, FETÖ’ye dost’ yorumunu getirdi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 23:34
Akit'e düşman FETÖ'ye dost! FETÖ'cü laisist İzmir Barosu böyle ifşa oldu

 

 Yeniakit.com.tr 

Avukatlık mesleğini sorunlarından ziyade marjinal zihniyetteki yöneticilerin ideolojik tatminlerini gerçekleştirdikleri bir kurum haline dönen ve Akit hakkında açtığı davayla büyük bir skandala imza atan İzmir Barosu’nun şaibeli ilişkileri gün yüzüne çıktı. Dillerinden düşürmedikleri basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü kavramlarını hiçe sayan baro yönetimi, gazetemiz hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak gazetemiz Akit’i ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nu susturmak isteyen İzmir Barosu’nun FETÖ’nün hukuk bürosu gibi çalıştığı ortaya çıktı.

Ergenekon’u bu kafa heder etti

Aydınlık’ın haberine göre; İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel’in seçildiği dönemin öncesinde ve sonrasında PKK ve FETÖ suçlamasıyla yargının işlem yaptığı isimleri savunduğu ortaya çıktı. Yücel, FETÖ’nün sulandırmasıyla heder edilen Ergenekon davasında FETÖ’nün kullanışlı ismi olarak ön plana çıktı. Yücel, Ergenekon davasında dosyaya müdahil olan Şebnem Korur Fincancı’nın avukatıydı. Yücel, o dönem ilk duruşmada davaya müdahil olma talebinde bulundu. FETÖ tahrikleriyle hareket eden Yücel, sorduğu sorular nedeniyle Mahkeme Başkanı Köksal Şengün tarafından sert bir şekilde uyarılmıştı.

FETÖ ve PKK’ya dost

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel seçildiği dönemin öncesinde ve sonrasında, PKK, FETÖ terör örgütlerine yönelik soruşturmaları ve tutuklamaları hedef almıştı. Yücel, FETÖ’nün Ergenekon davasını sulandırdığı dönemde dosyaya müdahil olan Şebnem Korur Fincancı’nın avukatlığını yaptığı dönemde, kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada millet adına değil FETÖ’nün argümanlarıyla suçlamalar yöneltmesiyle tanınıyor.

Baro’dan laikçi tahrik!

Özkan Yücel’in başında olduğu İzmir Barosu, son günlerde Akit’e yönelik suç duyurusunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek Adli Yıl Açılışı’na yönelik sert tutumuyla anılıyor. Yargıtay’ın Beştepe’de düzenlecek açılışa Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) katılma kararına karşılık laikçi bir muhalefet başlatan İzmir Barosu, TBB’ye karşı “Bizi temsil etmiyorsunuz” başlığıyla bildiri yayınladı. PKK ve FETÖ aşkı ortaya çıkan Özkan Yücel’in başında bulunduğu İzmir Barosu’nun bir taraftan da laikçi tahriklerde bulunması baroya kaos isteyen kafanın tahakkümü olarak yorumlandı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 23:34
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Ali Karahasanoglu
  4. İzmir Barosu

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