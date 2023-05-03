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Gündem Akit’e destek ziyaretleri sürüyor
Gündem

Akit’e destek ziyaretleri sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-05-03 10:24:00 -
Akit’e destek ziyaretleri sürüyor

Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Akit’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti eski İl Başkanı ve İstanbul 3’üncü bölge milletvekili adayı Bayram Şenocak, Av. Mehmet Kırmızı ve Av. Fatih Sadullah Selman da destek ziyaretinde bulundu.

Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki merkez binasında 27 Nisan’da meydana gelen, gazetemizi ve Akit TV’yi ağır şekilde etkileyen yangına yönelik incelemeler sürerken, felaketle alakalı gazetemize destek ziyaretleri sürüyor. Dün gerçekleşen ziyarette, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun yanısıra, AK Parti eski İl Başkanı ve İstanbul 3’üncü bölge milletvekili adayı Bayram Şenocak, Avukat Mehmet Kırmızı ve Avukat Fatih Sadullah Selman, yangında zarar gören binamıza gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarete ev sahipliği yapan Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Akit TV sunucusu Sabri Şahsuvar, bu zor zamanda gerçekleşen nazik ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine teşekkür etti.

Dua ve destek yağıyor

Öte yandan; Köklü Değişim Medya Genel Koordinatörü Mahmut Kar da gönderdiği mesajında, Akit Medya Grubu binasında çıkan yangın sebebiyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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Çok geçmiş olsun. Allahım bir daha böyle afetler göstermesin inşaallah
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