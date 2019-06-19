Akit’e destek, saldırıya lanet

Haber Merkezi

Cuma namazını kılmaya giderken evinin önünde pusuya yatan caniler tarafından saldırıya uğrayan Murat Alan’a destek her geçen gün büyüyor. Milli iradenin yanında yer alan meslek örgütleri, gazeteciler, hukukçular, iş adamları ve siyasiler Alan’a yönelik terör saldırısını lanetlerken, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. İşte o kınama mesajları:

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan: “Murat kardeşimize geçmiş olsun. Kendisinin yanında, hadisenin de takipçisiyiz.”

MUSİAD eski Başkanı ve Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, “Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a yapılan saldırıyı nefretle kınıyorum. Küçük evladı ile birlikte camiye giderken menfur bir saldırıya uğradı. Kendisine Allah’tan şifalar diliyorum. Saldırganların en kısa zamanda bulunup cezalandırılmasını bekliyoruz. Bu menfur saldırıyı basın özgürlüğünden bahseden laikçi kesimin görmezden gelmesi de manidardır.”

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, “Murat Alan’a yapılan saldırı göstere göstere geldi. Önce hedef gösterildi medyada. İfadeleri çarpıtıldı ve bu saldırıya zemin hazırlandı. Tetikçilerin hiç önemi yok. Faili merak ediyorsalar hedef gösteren o adreslere bakabilirler. Bu ülkede gazeteciler eşit, bazı gazeteciler daha eşittir. Böyle muamele yapılıyor.”

“Gözlerim, Murat’a yakın görüşleri seslendirenleri arıyor”

Star gazetesi yazarı Ersoy Dede: “Gazeteci Murat Alan’a yavrusunun yanında beyzbol sopalarıyla bıçaklarla saldırdılar. Bir yandan acımasızca vuruyor bir yandan da, ‘sen ve temsil ettiğin irade defolup gideceksiniz’ diye mesaj veriyorlardı.. Murat’ın bir lokmacık yavrusu babasına yapılan bu zorba saldırı karşısında “Babamı bırakın, beni öldürün” diye ağladı.. Şimdi ortalığa bakıyorum da canım yanıyor.. Kategorik olarak Akit gazetesine düşmanlık edenlerden bahsetmiyorum. Fikren Murat’a yakın görüşleri seslendirenleri arıyor gözlerim.. Arkadaş, sizin fikirlerinizi savunurken dayak yedi Murat Alan.. Kadri Gürsel için bileğine 5 dakikalığına plastik kelepçe takıldı diye ortalığı ayağa kaldırıyordunuz ya.. Ne kadar sayan/söven gazeteci varsa hakkını hukukunu korudunuz ya. Murat Alan’a geçmiş olsun bile diyemiyorsunuz..”

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ise köşesinde kaleme aldığı yazısında, Alan’a yapılan saldırıya sert tepki gösterdi. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu belirten Hakan, şu ifadeleri kullandı: “Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a evinin önünde pusu kuran bir grup kalleş, beyzbol sopalarıyla saldırdı. Buradan ilan ediyorum: Benim gözümde... Bu saldırılar arasında zerre miskal fark yoktur. Hepsi de alçakçadır, hepsi de barbarcadır. ‘Ama’sız, ‘fakat’sız, ‘lakin’siz...”

“En ağır cezayı Türk adaleti verecektir”

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkan Yardımcısı Avukat Cem Kaya, “Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kendisine de acil şifalar diliyorum.”

Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü Engin Kaşdaş: “Gazeteci Murat Alan’a Cuma namazı çıkışında yapılan insanlık dışı saldırıyı kınıyor, saldırının faillerini ve arkalarındaki karanlık odakları lanetliyorum. Şiddeti ve terörü korkutma, yıldırma amacıyla kullananlara en ağır cezayı Türk adaleti verecektir.”

“Şiddet insanlık dışıdır”

Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alpaslan Düzgün: “Hiçbir insana dönük şiddet kabul edilemez. Gazetecilere şiddet kabul edilemez. Şiddet insanlık dışıdır. Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a yapılan insanlık dışı saldırıyı kınıyoruz. Planlı bir şekilde organize olmuş ve öldüresiye bir şekilde yapılan bu saldırının faillerinin adalet önünde hesap vermesini ayrıca talep ediyoruz.”

“Mahalle medyasının bu suskunluğu da ibretliktir”

Gazeteci Mehmet Ali Önel: “Söze karşılık kaba kuvvet, ölesiye saldırı acizliktir, eşkıyalıktır. Mahalle medyasının bu suskunluğu da ibretliktir. Komut gelmeden arkadaşlarına bir geçmiş olsun bile diyemenlere yazıklar olsun.”

Gazeteci Cemil Barlas: “Murat Alan’a saldıranlar ve azmettirenler bulunursa, inkar ittifakını bağlayan pis ve karanlık yapı ortaya çıkmış olur. Kimler hedef gösterdi ise bir numaralı failler onlandır.”

Gazeteci-yazar Adem Özköse: “Gazetecilere yapılan saldırılara bir yenisi daha eklenmiştir. Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan da eşkıyaların saldırısına uğramıştır. Gazetecilere saldıranlar serbest bırakıldıkça ardından yeni saldırılar geliyor.”

Star Gazetesi muhabiri Kemal Gümüş, “Türk medya tarihinde en zor dönemlerde dahi cesurca hakkın ve halkın sesi olan Akit gazetesine yönelik karalama ve saldırılar bu sesi kısmaya çalıştı hep. Cuma günü 6 yaşındaki çocuğuyla camiye giden Murat Alan kardeşimize yönelik sopalı bıçaklı kalleş saldırı da bu sesi kısmaya dönük bir hamleydi. Alan’ın Akit Tv’de Ergenekon ve FETÖ’cü askerlere dönük eleştirileri çarpıtılarak oluşturulan puslu ortamın ardından yapılan kalleş saldırıyı kınıyorum. Murat Alan ve Akit ailesinin yalnız olmadığını herkes bilmelidir.”