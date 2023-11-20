Akit'e dava açan Altaylı'nın geçen seneki yazısına bakın! Kendini mi tarif ettin Fatih?

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28 Şubat’ta Müslüman kız öğrencilere ettiği küfür, İsrail’in Filistin’e yönelik soykırımında da açıkça siyonistlere verdiği destek ile tanınan ve İsrailli diplomatları yayınına çıkarıp başsağlığı dileyen Fatih Altaylı, son icraatıyla iyice kendinden tiksindirdi.

Altaylı, kendisine yönelik eleştirel haberimizi bahane ederek Akit’e hakaret davası açtı.

Kendisinin hakaretamiz ifadelerini bir kenara bırakan ve insanları aşağılamayı adet edinen Altaylı, eleştirilere dayanamayıp Akit’i hedef tahtasına koydu.

Altaylı: “Kendilerine hakaret ettirip dava açıyorlar”

Fatih Altaylı’nın 30.08.2022 tarihli, “Hakaret Ticareti” başlıklı yazısı, kurumumuza yönelik açtığı davanın ardından tekrar akıllara geldi!.. Söz konusu yazıda Fatih Altaylı, bazı gazetecilerin halkın can damarına bastığını, bu sayede kendilerine hakaret ettirdiklerini, hemen ardından hakaret davaları açtıklarını ve bu sayede bazı isimlerin ayda 300 bin liranın üzerinde gelir sağladıklarını iddia ediyordu!..

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Altaylı’nın yazısının bir kısmı şöyle:

“Kendilerine edilen hakareti geçim yolu haline getirmişlerdi. Küfürü yiyor, paraya çeviriyorlardı. Hatta muhtemelen daha çok küfür işitmek için, daha uç yazılar yazıyor, milletin damarına daha çok basıyorlardı. Küfür eden arttıkça bunlar sürümden kazanıyordu. Vay anam vay diye geçirdim içimden. Utanmazlık görmüştüm ama bu kadarını görmemiştim.”

Kendini mi tarif ettin Fatih?

Fatih Altaylı’nın köşe yazısında kast ettiği gazetecilerin kim olduğu bilinmezken, bu tarife kendisinin de ne kadar uyduğu ortada!.. Her seferinde halkın can damarına basıp tepkileri üzerine çeken Altaylı, ortada hakaret dahi yokken, eleştiriler üzerinden Akit’e dava açmayı biliyor… Altaylı’nın bu köşe yazısında bahsettiği gazetecilerin içinde kendisinin de olup olmadığı sorusu akıllara gelirken, Akit’ten tazminat koparabilmek için mi milli – manevi değerlerin aleyhinde konuştuğu da merak konusu oldu.