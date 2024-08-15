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Gündem Akit yazdı tarihi camii onarıldı! Şah Camii ilk günkü ihtişamına kavuştu
Gündem

Akit yazdı tarihi camii onarıldı! Şah Camii ilk günkü ihtişamına kavuştu

Yeniakit Publisher
2024-08-15 12:22:00 -
Akit yazdı tarihi camii onarıldı! Şah Camii ilk günkü ihtişamına kavuştu

Niğde’de bulunan ve 1415 yılından beri ibadete açık olan Şahinali Camii, gazetemizin ısrarlı yayınlarının ardından onarıldı.

DURSUN SUNA  NİĞDE

Akit’in 16 Ocak 2023 tarihinde “Şahinali Camii uzanacak yardım elini bekliyor” başlıklı haberinin ardından harekete geçen Niğde Müftülüğü, yıllar içinde bakımsızlıktan çürüyen, üzerinde yağmur olukları açılan, rutubet ve nem yüzünden metruk bir bina haline gelen cami ile minaresi ve şadırvanını ihya etti. Niğde Müftülüğüne yüz metre mesafede bulunan ve halk arasında Şah Camii olarak bilinen harap haldeki tarihi Şahinali Camii’nin yeniden ibadete hazır hale getirilmesi takdir topladı. Ecdat yadigarı caminin perişan hali maşeri vicdanları yaralıyordu.

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Allah sizden de devletimizden de razı olsun iyiki varsın akit.
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