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Akit yazdı, problemi Adalet Bakanı Gül çözdü

Akit’in 4 Mart’taki haberi sonrası harekete geçen Adalet Bakanlığı, noter kâtibi Kerem Sağlıklı’nın iş problemini çözdü.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:38
Akit yazdı, problemi Adalet Bakanı Gül çözdü

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Darbeci General Semih Terzi’nin eşi Nazire Terzi’yi mal varlıklarını kaçırmak için gittiği noterden kovan, ardından noterdeki işinden atılan ve aylardır iş bulamayan noter kâtibi Kerem Sağlıklı’nın şansı, Akit Gazetesi’nde yayınlanan haberin ardından döndü. Akit’in haberinin ardından harekete geçen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kerem Sağlıklı’nın Noterler Birliği’nde işe başlamasını sağladı.

Gazetemizle mutlu haberi paylaşan Kerem Sağlıklı, “Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül, Noterler Birliği’nde işe başlamamı sağladı. Bakanlık yetkilileri de yakından ilgilendi. Sayın Bakanımızdan, Bakanlık yetkililerinden, durumumu gündeme getirerek iş bulmama vesile olan Yeni Akit Gazetesi çalışanlarından Allah razı olsun. Çok mutluyum, artık geleceğe güvenle bakabiliyorum” dedi.

‘Sahipsiz değilmişiz’

Sağlıklı, Noterler Birliği’ndeki yeni işine başlamasında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Bakanlık yetkililerinin büyük katkısı olduğunu söyledi. Sağlıklı, “Yaşadığım sıkıntılarla ilgili Akit gazetesinde çıkan haberin ardından Sayın Adalet Bakanımızın devreye girmesiyle onur duydum. Bakanımız bana umut oldu. Yeni işime başladım. Hem bakanımıza hem de bakanlık yetkililerimize teşekkür ediyorum. Bana gösterilen bu ilgi, ülkesini seven, işini iyi yapan insanlarımızın sahipsiz bırakılmadığını göstermesi açısından çok önemli olmuştur. Bu ülke insanının sahipsiz olmadığını gördüm” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:38
  1. Ankara
  2. Darbeci General Semih Terzi
  3. Darbeci General Semih Terzi’nin eşi Nazire Terzi
  4. Kerem Sağlıklı
  5. Akit Gazetesi
  6. Akit
  7. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  8. Noterler Birliği
  9. Yeni Akit Gazetesi

YORUM YAZ

  • mehmet soylumehmet soylu17 dk önce
    onu işten atan notere ne oldu?
  • MilletMillet43 dk önce
    Bakanım Allah senden razı olsun .Çok önemli bir iş yaptın .Bu kardeşimiz sahipsiz kalsa idi .Vatan ve millet için mücadele edenler ve edecekler için çok büyük bir handikap ve moral bozukluğu olurdu. Tebrik ederim
  • MetinMetin50 dk önce
    İşte budur. Vatanına milletine sahip çıkana devlet te sahip çıkacak, millet te. Güvenim ve ümidim daha da arttı.
  • akitakit1 sa önce
    bu vatansever, milletin ebladina da gazetenize de tebrikler... her konuda namuslular namussuzlardan daha cesur olursa gelecegimize sahip cikabiliriz
  • MEMLEKETİMMEMLEKETİM2 sa önce
    ÇOK GÜZEL OLMUŞ.TEŞEKKÜRLER AKİT VE DEVLET YETKİLİLERİ
  • bursabursa2 sa önce
    HELAL OLSUN SAN SAYIN GÜL ASKERİ OLMAYAN KOMUTAN SAVAŞ KAYBEDER BU VATANIN ASIL ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKIN

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