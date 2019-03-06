Akit yazdı, problemi Adalet Bakanı Gül çözdü

Muhammet Kutlu Ankara

Darbeci General Semih Terzi’nin eşi Nazire Terzi’yi mal varlıklarını kaçırmak için gittiği noterden kovan, ardından noterdeki işinden atılan ve aylardır iş bulamayan noter kâtibi Kerem Sağlıklı’nın şansı, Akit Gazetesi’nde yayınlanan haberin ardından döndü. Akit’in haberinin ardından harekete geçen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kerem Sağlıklı’nın Noterler Birliği’nde işe başlamasını sağladı.

Gazetemizle mutlu haberi paylaşan Kerem Sağlıklı, “Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül, Noterler Birliği’nde işe başlamamı sağladı. Bakanlık yetkilileri de yakından ilgilendi. Sayın Bakanımızdan, Bakanlık yetkililerinden, durumumu gündeme getirerek iş bulmama vesile olan Yeni Akit Gazetesi çalışanlarından Allah razı olsun. Çok mutluyum, artık geleceğe güvenle bakabiliyorum” dedi.

‘Sahipsiz değilmişiz’

Sağlıklı, Noterler Birliği’ndeki yeni işine başlamasında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Bakanlık yetkililerinin büyük katkısı olduğunu söyledi. Sağlıklı, “Yaşadığım sıkıntılarla ilgili Akit gazetesinde çıkan haberin ardından Sayın Adalet Bakanımızın devreye girmesiyle onur duydum. Bakanımız bana umut oldu. Yeni işime başladım. Hem bakanımıza hem de bakanlık yetkililerimize teşekkür ediyorum. Bana gösterilen bu ilgi, ülkesini seven, işini iyi yapan insanlarımızın sahipsiz bırakılmadığını göstermesi açısından çok önemli olmuştur. Bu ülke insanının sahipsiz olmadığını gördüm” dedi.