Akit yazdı! İYİ Parti'nin ırkçı afişi toplatıldı Dün sitemizde yer alan 'İYİ Parti'den büyük provokasyon' yazılı haber sonrası yetkililer harekete geçti.Fatih İlçe Belediye Başkanı adayı İlay Aksoy’un ilçenin en işlek noktalarına astırdığı 'Fatih'i Suriyelilere teslim etmeyeceğim' yazılı pankart, belediye ekipleri tarafından toplatıldı.

İYİ Parti'nin Fatih Belediye Başkanı adayı İlay Aksoy’un seçim vaadi olarak astırdığı “Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğim” pankartı büyük tepki çekmişti. Dün sitemizde yer alan haberina ardından söz konusu ırkçı pankart toplatıldı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, İstanbul'un Fatih ilçesine seçim vaadi olarak astırılan ve açıkça Suriyeli provokasyonu yapılan pankartın kaldırıldığını açıkladı. İYİ Parti'den büyük provokasyon! Özdağ'ın paylaşımın altına gelen yorumlar ise dikkat çekti.

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