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Akit yazdı! İYİ Parti'nin ırkçı afişi toplatıldı

Dün sitemizde yer alan 'İYİ Parti'den büyük provokasyon' yazılı haber sonrası yetkililer harekete geçti.Fatih İlçe Belediye Başkanı adayı İlay Aksoy’un ilçenin en işlek noktalarına astırdığı 'Fatih'i Suriyelilere teslim etmeyeceğim' yazılı pankart, belediye ekipleri tarafından toplatıldı.

15 Mart 2019 Cuma 22:45
Akit yazdı! İYİ Parti'nin ırkçı afişi toplatıldı

İYİ Parti'nin Fatih Belediye Başkanı adayı İlay Aksoy’un seçim vaadi olarak astırdığı “Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğim” pankartı büyük tepki çekmişti. Dün sitemizde yer alan haberina ardından söz konusu ırkçı pankart toplatıldı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, İstanbul'un Fatih ilçesine seçim vaadi olarak astırılan ve açıkça Suriyeli provokasyonu yapılan pankartın kaldırıldığını açıkladı. 

İYİ Parti'den büyük provokasyon!

Özdağ'ın paylaşımın altına gelen yorumlar ise dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 22:45
  1. İstanbul
  2. İYİ Parti
  3. Ümit Özdağ

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  • Suriyeliler def olsunSuriyeliler def olsun7 dk önce
    soysuzlar için Milliyetçilik faşizmdir
  • Bozok Bozok 45 dk önce
    Fatihi suriyelilere degil turkiyeyi bolmeye calisanlara teslim edecekler. Cok dogru soyluyor bugun temelli soyadlisahis odtakliklarini iyice ilan etti. Ona tepki yok. Iyi parti bu iyi sembolu sizi carpar. Yazik.
  • Hakan DokuzogluHakan Dokuzoglu58 dk önce
    Kendisi çıksın gitsin biryerlere. Suriyeli ler Fatih e yakışıyor
  • Ayşe Ayşe 1 sa önce
    İyi parti Genel başkan ve Korucularının % 99.99'u'ya Kafkas yada Balkan göçmenidirler.Bunlar aşırı ulusalcı,Arap ve Müslüman düşmanlığı güderler.Allah Türkiyemizi bunların şerrinden korusun,Yüce Rabbimiz bunlara fırsat vermesin.
  • ALİ VeliALİ Veli1 sa önce
    Yalanmi demiş? nesi provakasyon? Ülkelerinde savaş var, alayı burada. Erkeklerin hemen kendi ülkelerine dönüp savaşmaları lazım. Kendi ülkesine faydasi olmayanın,benim ülkeme zararı olur.
  • VatandasVatandas1 sa önce
    Yalanmi.verelimde trmizlesin tabi.suriyelilerden ceken anlar ancak.oyle kuru kuru konusmakla olmaz.yarin bu suriyeliler milletin basina bela olacak.adlari nusluman muslumanlikla alakalari yok.akillari uckurlarinda sapik tuhaf insanlar.bunlari icimize salanlara Allah islah eylesin

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