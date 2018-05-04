AKİT yazarı: Akşener tasfiye oluyor

Av. Yaşar Baş'ın " Akşener tasfiye oluyor" başlığıyla yayınladığı yazısı şu şekilde;

"Siyasetin evde kalmışları ile elde kalmışlarının ittifakına liderlik eden Akşener’in yoldaşlarının partiyi kurarken birinci şartı Akşener’in Cumhurbaşkanı adayı olmasıydı. Yani Akşener’in milletvekili seçilerek parti genel başkanlığını sürdürme ihtimalinin kapatılmasını daha baştan ön şart haline getirmişlerdi.

Akşener’i tek başına Cumhurbaşkanı adayı yapan bir parti yönetimi, niye tek başına milletvekili seçimlerine girme cesareti gösteremiyor.

Çünkü çok iyi biliyorlar ki barajı geçmeleri mümkün değil.

Peki, barajı geçmesi mümkün olmayan bir partinin genel başkanı neden Cumhurbaşkanı adaylığından geri adım atmıyor. Partisi yüzde on oy alamayan bir genel başkanın kendisi yüzde elli artı bir oy mu alacak? Bunun mümkün olmayacağını Akşener’in yol arkadaşları bilmiyor mu?

Çok çok iyi biliyorlar ama Akşener’i genel başkanlıktan indirmenin başka yolu yok.

Partileri CHP ile ittifak yaparak Meclis’te grup kurar, ancak Akşener milletvekili olamazsa, Meclis’te grubu bulunan bir partiye milletvekili olmayan biri gündemde seçim yoksa başkanlık edemez. Ertesi gün genel başkanlık tartışmaları başlar ve Akşener siyasete veda eder.

Dolayısıyla yaptıkları karışık bulaşık ince taktiklerin nedeni seçim kazanmak değil.

Akşener’in partisinin siyasi davranışlarını anlamak için seçimdeki iddialarına değil, parti içinde yer kapma ve genel başkanlık kovalamalarına bakmak gerekiyor.

Siyasi fotoğrafa bakın. Akşener CHP ile ittifak yapmayı kesinlikle kabul etmeyeceğini söylüyor. Ardından seçime katılmak için CHP’den milletvekili kiralıyor. Sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday arayışlarında CHP’ye restini çekiyor. Sonunda da CHP ile seçim ittifakında karar kılıyor.

Aralarında ortak hareketin zeminini oluşturacak herhangi bir siyasi mutabakat var mı?

Cumhur irtifakına karşı kurulan bu ittifaka henüz bir isim bulamadılar ama bana sorarsanız en uygun isim KOLTUK İTTİFAKI.

Koltuk ittifakının birinci amacı Recep Tayyip Erdoğan’dan kurtulmak değil. O konuda bir iddiaları olmadığını zaten gösterdiler.

Birinci amaçları Kılıçdaroğlu’nun CHP başında kalmasını sağlamak. İkinci amaçları Akşener’den kurtulmak.

CHP ile her konuda anlaşan, hatta kimin hangi partide kayıtlı olduğunu karıştırmaya başladığımız bir ortamda niye sadece Akşener’in adaylığının geri çekilmesinde mutabık kalamıyorlar.

Çünkü kendi partisi Akşener’in Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilerek milletvekili olmasına, dolayısıyla genel başkanlığa devam etmesine izin vermiyor. Akşener Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçtiği gün partisi dağılır.

Daha ilk günkü açıklamalara bakın, Akşener’in adaylığı partinin kuruluşunun ön şartı gibiydi.

Şimdi senaryo adım adım işliyor.

Cumhurbaşkanlığı adaylığında CHP ile tüm işbirliği kapılarını kapatan Akşener’in milletvekili seçimlerine CHP icazeti ve işbirliğinde girmesi biraz tuhaf durmuyor mu?

CHP icazeti ve ittifakıyla seçime giren İyi Parti Meclis’te grup kuracak, Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turundan sonra doğal olarak siyasete veda edecek.

CHP’nin adayı da seçimi kazanma iddiası olan bir aday değil, Kılıçdaroğlu’nun koltuğunun tartışmaya açılmasına neden olmayacak bir aday olacaktır.

Senaryo tamamen bu.

Ayağının dibindeki kumpasın farkına varamayan Akşener için siyaset fantezilerinin Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu bittiğinde son bulacağı anlaşılıyor.

Ne diyelim.

Kendi düşen ağlamaz."