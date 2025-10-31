Akit yakaladı.. Valiz şov ifşa oldu.. Gelirken taşıdı, giderken taşıttı ‘Mütareke Basını Merz’in Valizini Gördü de, Gazze’deki Katliamı Görmedi’

Ziyaret öncesi elinde bavulu, bilgisayarı ve dosyasıyla görüntülenen Alman Şansölyesi, Sözcü TV, Halk TV ve benzeri batı sevdalısı medya organları tarafından “örnek mütevazılık” sembolü haline getirildi.

“Bakın Alman Başbakanı valizini kendi taşıyor!” diye alkış tuttular.

Cumhurbaşkanımızın devlet ciddiyetine yakışır şekilde korumalarla yürüyüşünü hedef alarak “mukayese” adı altında algı operasyonlarına soyundular.

Bununla da yetmedi. Alman başbakanı eşi Charlotte Merz’in onunla birlikte gelmesini başı açık olduğu için “çağdaş- eğitimli kadın profilini ön plana çıkardığını” yazdılar. Onlara göre Cumhurbaşkanımızın eşi baş örtülü olduğu için Çağdaş ve eğitimli değil gerici ve yobazdı! Bir aşağılık algı da burada yaptılar.

Ne kadar da tanıdık bir tablo değil mi?

Bir yanda emperyalizmin uşağı basın, diğer yanda kendi devlet başkanını küçültmeye çalışan zihniyet...

Hepsi birden aynı yerden emir alıyor sanki!

Alman Şansölyesi’nin bu “bavul pozu” üzerinden, “İşte gerçek liderlik budur!” diyen mütareke medyası, aslında milletin zekâsıyla alay etti.

Ama aynı Merz, Ankara’da Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında İsrail’i savununca, işte o çok övülen “mütevazı lider” maskesi düştü.

Gazze’deki katliamları görmezden gelen Merz’e Cumhurbaşkanımız, “İsrail’in yaptığı katliamı görmüyor musun?” diyerek tarihe geçecek bir ders verdi.

Neredeyse “kör müsün?” diye haykıracaktı!

Ancak dikkat edin, o basın toplantısında “kör” sadece Merz değildi…

Onunla beraber, Sözcü’süyle, Halk TV’siyle, FOX’uyla, Cumhuriyet’iyle bu ülkenin mütareke basını da kördü.

Onlar Gazze’de öldürülen çocukları değil, Merz’in elindeki bavulu gördüler!

Bavuldan Algı Üretenler

Alman Şansölyesi Türkiye’ye gelirken “bavul taşıdı” diye alkış tutan bu gazeteciler, Merz ülkesine dönerken ilginç bir şekilde o bavulun ortadan kaybolduğunu hiç haber yapmadılar.

Uçağa binerken elinde ne bavul vardı, ne de dosya…

Peki, o çok övülen “kendi eşyasını taşıyan lider” valizlerini kime taşıttı?

Cevap yok!

Ama bu, mütareke basınının umurunda bile değil.

Tıpkı Gazzeli çocukların cesetlerini görmedikleri gibi, Merz’in valizini taşıyanı da görmediler.

Batı Hayranlığı Körlüğe Dönüştü

Bu zihniyetin gözünde önemli olan; mazlum Filistinliler, yakılan evler, yıkılan camiler değil…

Onlar için önemli olan Merz’in bavulu!

Biri elinde valiz taşıyınca “demokrat” oluyor,

Ama diğeri milletinin güvenliği için korumalarla dolaşınca “otoriter” ilan ediliyor.

Bu nasıl bir zihniyet?

Bu nasıl bir gazetecilik?

Asıl Algı: Korumasız Cumhurbaşkanlığı!

Bu algı operasyonlarının asıl hedefi açık…

Cumhurbaşkanımızın güvenliğini tartışmaya açmak!

“Madem Alman Başbakanı korumasız dolaşıyor, Cumhurbaşkanı da dolaşsın” diyerek suikastçilere yol açacak bir tehlikeli zemini hazırlamak!

Millet artık bu oyunu görüyor ve soruyor:

“Bu basın neyin peşinde? Cumhurbaşkanımıza zarar mı istiyorlar?”

Mütareke Ruhu Hâlâ Yaşıyor

Bir zamanlar işgal altındaki İstanbul’da İngilizlere methiyeler düzen gazetelerin torunları bugün Sözcü, Halk TV, FOX ve benzeri isimlerle karşımızda.

Adları değişti ama ruhları aynı.

O gün işgalcilerin kalemşörlüğünü yapanlar, bugün Siyonizmin, Batı’nın, emperyalizmin ses borusu olmuş durumda.

Ve bir kez daha gördük ki;

Onlar için Gazzeli bir çocuğun kanı,

Bir bavulun ağırlığından daha değersiz!