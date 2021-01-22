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Medya Akit Tv'nin başarısı göz kamaştırıyor: Yılın en iyi çıkış yapan Tv kanalı Akit Tv seçildi
Medya

Akit Tv'nin başarısı göz kamaştırıyor: Yılın en iyi çıkış yapan Tv kanalı Akit Tv seçildi

2020 yılı Türkiye Kristal Küre Ödülleri sahiplerini buldu. '2020'nin En İyi Çıkış Yapan Tv Kanalı' ödülüne Akit Tv layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 21:50:00 -
Akit Tv'nin başarısı göz kamaştırıyor: Yılın en iyi çıkış yapan Tv kanalı Akit Tv seçildi

Türkiye Küresel Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Jurinin adayları belirlemesinden sonra halkın oy vererek yılın en iyilerini seçtiği Kristal Küre Ödülleri'nde Akit Tv, '2020'nin En İyi Çıkış Yapan TV Kanalı' ödülüne layık görüldü.

'Milletimize teşekkür ediyorum'

Ödülü Akit Tv Genel Koordinatörü Serdar Uslu ile birlikte alan Akit Tv Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, "2020'nin En İyi Çıkış Yapan TV Kanalı' Akit Tv oldu. Türkiye Kristal Küre Ödülü jürisine ve bizi tercih eden milletimize teşekkürler." dedi.

Medya ve iş dünyasından birçok isme ödül verildi

Törende 'Yılın En İyi Haber Spikeri', 'Yılın En İyi TV Programcısı', 'Yılın En İyi Gazetecisi', 'Yılın En İyi Radyo Programcısı', 'Yılın En İyi Kitabı', 'Yılın En İyi Hizmet Ödülleri', 'Yılın En İyi İş Adamı' ve 'Yılın En İyi Sivil Toplum Kuruluşu' gibi kategorilerde de medya ve iş dünyasından birçok isme ödül takdim edildi.

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