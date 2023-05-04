Akit TV’den 6 gün sonra ‘Bismillah’

HABER MERKEZİ

Küçükçekmece’deki merkez binamızda bulunan halı fabrikasında çıkan yangında, maliyeti milyonlarca lirayı bulan iki stüdyosu ile rejisi, kameraları, videovolleri, ses ekipmanları, stüdyo dışı çekim araçları küle dönen Akit TV, bir haftanın aradan seyircisiyle buluştu. Dün başlayan canlı yayınlarla, sevilen programlarımız, alıştığınız günde ve saatte ekranlardaki yerini aldı. Başta Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan ve Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu’nun ortak hazırlayıp sunduğu ‘Manşetlerin Dili’ olmak üzere, Murat Şahin’in sunduğu ‘Gün Başlıyor’ programı ve Sabri Şahsuvar’ın hazırladığı ‘Derin Kutu’ ile ‘Ters Kutuplar’ gibi sevilen programlarımız, bir haftalık aranın ardından izleyicisine kavuştu. Akit Medya Grubu olarak, tesislerinin kapılarını bizlere açan ve tüm imkânlarını seferber ederek yayınlarımızı kesintisiz şekilde sürdürmeyi sağlayan Türk Medya Grubu’nun sahibi Zeki ve Hasan Yeşildağ kardeşler ile Türk Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bayraktutar’a şükranlarımızı sunuyoruz.