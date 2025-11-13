  • İSTANBUL
Gündem Akit TV Gözünden The Economist'in 2026 Analizi: Dünyayı Büyük Bir Kırılma mı Bekliyor?
Gündem

Akit TV Gözünden The Economist'in 2026 Analizi: Dünyayı Büyük Bir Kırılma mı Bekliyor?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Akit TV Ana Haber, The Economist dergisinin "The World Ahead 2026" (Dünyayı Bekleyen 2026) kapağını detaylı bir analize tabi tuttu.

"Kapaktaki Gizli Mesajlar" başlığıyla sunulan haberde, derginin kapağı bir "kehanet" değil, dünyaya yönelik bir "uyarı çağrısı" olarak yorumlandı. Habere göre kapak, küresel bir belirsizlik, siyasi kutuplaşma ve bir "hesaplaşma" dönemine işaret ediyor.

Haberde, Avrupa'nın "Rus tehdidi, ekonomik durgunluk ve aşırı sağın yükselişi" ile zorlu bir sınava tabi tutulduğu ve "dağılmaya doğru" gittiğine dair işaretler bulunduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin tehlikede olduğu ve 2026'da alınacak kararların bu hedeflerin kaderini belirleyeceği ifade ediliyor.

Detaylar videoda…

