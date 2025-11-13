Akit TV Gözünden The Economist'in 2026 Analizi: Dünyayı Büyük Bir Kırılma mı Bekliyor?

"Kapaktaki Gizli Mesajlar" başlığıyla sunulan haberde, derginin kapağı bir "kehanet" değil, dünyaya yönelik bir "uyarı çağrısı" olarak yorumlandı. Habere göre kapak, küresel bir belirsizlik, siyasi kutuplaşma ve bir "hesaplaşma" dönemine işaret ediyor.

Haberde, Avrupa'nın "Rus tehdidi, ekonomik durgunluk ve aşırı sağın yükselişi" ile zorlu bir sınava tabi tutulduğu ve "dağılmaya doğru" gittiğine dair işaretler bulunduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin tehlikede olduğu ve 2026'da alınacak kararların bu hedeflerin kaderini belirleyeceği ifade ediliyor.

Detaylar videoda…