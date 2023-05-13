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Siyaset Akit TV Erdoğan'a LGBT'li sapkınları sordu! 'Sapkın akımların meşrulaştırılmasına izin veremeyiz'
Siyaset

Akit TV Erdoğan'a LGBT'li sapkınları sordu! 'Sapkın akımların meşrulaştırılmasına izin veremeyiz'

Yeniakit Publisher
2023-05-13 01:26:00 -
Akit TV Erdoğan'a LGBT'li sapkınları sordu! 'Sapkın akımların meşrulaştırılmasına izin veremeyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak canlı yayında Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun'un LGBT sorusuna cevap verdi.

TRT Haber ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a LGBT'li sapkınlara ilişkin soru yöneltti.

Coşkun, Millet İttifakı üyesi partilerin ortak vaatlerinin, "İktidara gelirsek 1 hafta içinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe sokacağız" sözü olduğunu ve masanın üyelerinden Saadet Partisi'nin bu konuda sessiz kaldığını hatırlattı. Muharrem Coşkun, AK Parti iktidarının LGBT ile mücadeledeki eylem planının ne olacağını sordu.

"AK Parti bu ülkede 85 milyon insanın tamamını, hakkını, hukukunu, beklentilerini hayata geçirmiş partidir. Hiç kimsenin farklılığına karşı özel husumet beslememiz mümkün değildir." diyen Erdoğan, sözlerinin devamında sağlam aile vurgusu yaparak, "Milletimizin temelini oluşturan aile yapımızı koruma, evlatlarımızın geleceğine sahip çıkma sorumluluğumuz var." dedi.

'Sapkın bir akım' vurgusu!

Eşcinselliğin sapkın bir akım olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
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LGBT türü akımların toplumsal dayatmaya dönüşmesi milli varlığımızı tehdit eder. Bu tür sapkın akımların meşrulaştırılmasına izin veremeyiz. Bu yöndeki gayretleri tasvip de edemeyiz. Ülkemizde LGBT'nin savunulmasına, yaygınlaştırılmasına karşı mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğiz. LGBT'yi savunan kuruma asla müsamaha göstermeyeceğiz.

Aileyi korumaya yönelik olarak Anayasa değişikliğine dair teklif verdik. Meclis'in çalışma takvimi içerisinde bunu gerçekleştiremedik. Seçim sonrasında adımlarımızı atacağız. Birilerinin bu sapkın akımlarının oyuncağı haline dönüşmesini üzüntüyle takip ediyoruz. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra ülkemizde bu konuda da önemli gelişmelerin yaşandığına şahitlik edeceğiz. Rahmetli Oğuzhan Bey bana teşekkür etmişti, bu sözleşmeye (İstanbul Sözleşmesi) olan tavrımızla ilgili. LGBT AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na sızamaz. CHP, İYİ Parti ve Millet İttifakı tam içinde. Aile kurumunu tehdit eden ne varsa bütün sapkın akımlara karşı tavrımızı sürdüreceğiz.

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