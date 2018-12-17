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Akit, Spor Toto’nun İlahiyat yapmasını eleştirdi, ses Ahmet Hakan’dan geldi

Neyi destekleyeceğine karar veremeyen ergenler gibi hangi ideolojiyi savunduğu belli olmayan Ahmet Hakan, Spor Toto’nun kumar geliriyle Kırıkkale’de İlahiyat Fakültesi inşa ettirmesini eleştiren gazetemiz Yeni Akit’i hedef aldı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:27
Akit, Spor Toto’nun İlahiyat yapmasını eleştirdi, ses Ahmet Hakan’dan geldi

 yeniakit.com.tr  İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Üyesi ve araştırmacı-yazar Osman Atalay, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin Spor Toto tarafından yapıldığını söylemiş ve duruma tepki göstermişti. Tepki çeken bu olayı haber yapan Akit, Hürriyet’in ideolojisi belli olmayan yazarı Ahmet Hakan’ın hedefi oldu.

“Akit rahatsız olmuş”

Hakan şunları yazdı:

KIRIKKALE’ye Spor Toto’nun katkılarıyla İslami İlimler Fakültesi yapılacakmış.

Bu durum da inşaatın yanına asılan anlı şanlı bir tabelayla ahaliye ilan edilmiş.

Yeni Akit gazetesi durumdan rahatsız olmuş.

“Bu ne iştir? Kumar parasıyla İslami İlimler Fakültesi mi yapılır” falan diye yayın yapmış.

Bunun üzerine çare bulunmuş.

Spor Toto’nun katkısı devam edecek...

Ancak tabela oradan kaldırılacakmış.

Allah’ın bildiğini kuldan saklamak denilen şey bu değilse nedir Allah aşkına?

İslami ilimler fakültesi 'Spor Toto katkılarıyla' yapılıyor!

Spor Toto geliriyle ilahiyat değil stadyum yapılsın

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 13:58
  1. Kırıkkale
  2. Ahmet Hakan
  3. akit
  4. Spor Toto
  5. Ilahiyat Fakültesi

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