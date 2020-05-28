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Gündem

Akit soruyor! Vatandaşın "normalleşme" tepkisi

Ankaralılar Türkiye'nin ölümcül koronavirüs salgınıyla mücadeledeki normalleşme sürecini değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 21:42:00 - 2020-05-28 22:02:39

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Türkiye koronavirüsle mücadelede normalleşme dönemini yaşarken, vatandaşların süreci en başından itibaren şeffaflıkla yürüten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teveccühü her geçen gün artıyor.

Normalleşme sürecine AVM'ler ve kuaförlerin açılması ile başlanırken yarın (Cuma) da camiler ibadete yeniden açılacak. Öte yandan Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran itibariyle restaurant ve kafelerinde açılacağını duyurdu.

Yeniakit.com.tr'ye konuşan vatandaşlar normalleşme sürecini değerlendirirken, sokağa çıkma kısıtlamasından sonra oluşan kalabalıklardan tedirgin olduğunu vurguladı. Ötre yandan sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği Çarşamba günü açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aynı vurguyu yapmış ve "Tehlike henüz geçmedi." uyarısında bulunmuştu.

Bakan Koca uyardı: Tehlike geçmiş değil
Bakan Koca uyardı: Tehlike geçmiş değil

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