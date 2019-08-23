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AKİT sordu, vatandaş cevapladı! 'Ölümden korkuyor musunuz?'

Akit Soruyor ekibi bugün vatandaşlara, "Ölümden korkuyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

23 Ağustos 2019 Cuma 23:07

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Kuran-ı Kerim'de en son gelen Ayet-i Kerime; ‘Allah'a döneceğiniz, sonra herkesin kazancının kendisine noksansız bir şekilde verileceği, hiç kimsenin haksızlığa uğramayacağı günü düşünün ve Allah’ın rızasını kaybetmekten korkun.”(Bakara, 281) insanlara ölüm ile ahiretteki hesap gününü anlatıyor.

İlahiyatçılara göre Müslüman için ölüm gerçek Dost'a kavuşmak anlamına geliyor. Peki insanlar ölümden neden korkar?

Akit Soruyor ekibi bugün vatandaşlara, "Ölmekten korkuyor musunuz?" sorusunu yöneltti. İşte aldığımız cevaplar..

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 23:07
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