AKİT sordu, vatandaş cevapladı! 'Ölümden korkuyor musunuz?'

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Kuran-ı Kerim'de en son gelen Ayet-i Kerime; ‘Allah'a döneceğiniz, sonra herkesin kazancının kendisine noksansız bir şekilde verileceği, hiç kimsenin haksızlığa uğramayacağı günü düşünün ve Allah’ın rızasını kaybetmekten korkun.”(Bakara, 281) insanlara ölüm ile ahiretteki hesap gününü anlatıyor.

İlahiyatçılara göre Müslüman için ölüm gerçek Dost'a kavuşmak anlamına geliyor. Peki insanlar ölümden neden korkar?

Akit Soruyor ekibi bugün vatandaşlara, "Ölmekten korkuyor musunuz?" sorusunu yöneltti. İşte aldığımız cevaplar..