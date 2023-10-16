Akit o pskiyatrı buldu! İftiranın mimarı ifşa oldu

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Akit, KHK ile görevinden ihraç edilen FETÖ’cü Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu’nun aileleri parçalamaya ve ebeveynleri zan altında bırakmaya yönelik alçak deneyi ile yüzde 99 oranında benzeşen ve malum zihniyetin İslam’a saldırmak için dört elle sarıldığı ‘çok gelin iftirasının’ arka planını deşifre etmeyi sürdürüyor. Tıpkı Zoroğlu vakasında olduğu gibi psikiyatrlarla yaptığı görüşmeler sonrası çoklu kişilik bozukluğu yaşayan ve 6 yaşında evlendirildiği yalanını uydurarak babasını hapse attıran Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin görüştüğü Psikiyatristin, eşcinsellik savunucusu Dr. Ayça Can Uz olduğu ortaya açtı.

Sır doktor ortaya çıktı

Akit, hafızlık icazet merasiminde giydiği beyaz kıyafetini “gerçek gelinlikmiş” gibi çarpıtan ve 6 yaşında evlendirildiği yalanını uydurarak babasını hapse attıran Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.G.K’nin suç duyurusuyla başlayan “çocuk gelin” kumpasında önemli bir detaya ulaştı. Hamileliğinin 5 ayında yaşadığı düşük sonrası ruh sağlığı bozulan ve aldığı psikolojik destek sırasında verilen teskin edici ilaçlar sebebiyle hal ve hareketleri değişen H.K.G.’nin görüştüğü Psikiyatristin Dr. Ayça Can Uz olduğu ortaya açtı. Mağdur ailenin avukatı tarafından İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verilen tevsii tahkikat dilekçesinde ismi yer alan ve mahkeme heyetinin bir türlü dinlemeye yanaşmadığı Dr. Uz’un hipnoterapi uzmanı olduğu ve H.K.G. ile yaptığı görüşmeler sonrası genç kızın tavırlarının değiştiği öğrenildi.

Görüştü, tavırları değişti

Mağdur ailenin Avukatı Engin Kartal’ın mahkemese sunduğu dilekçede ilginç ifadeler yer aldı. Dilekçede, “Müvekkilimiz ve diğer sanık Kadir İstekli’nin beyanları doğrultusunda H.K.G’nin kendisine gittiği ve bu görüşmelerden sonra hal ve hareketleri ile tavırlarının değiştiği belirtilen psikiyatrist Ayça Can Uz’un mahkemenizde tanık sıfatıyla dinlenmesine ve bu doğrultuda sayılan eksikliklerin giderilmesi amacıyla tevsii tahkikat taleplerimizin kabulüne karar verilmesini bilvekale talep ederiz” denildi.

Uz'un kliniğinde Akit paniği

Öte yandan, tedavi ettiği çocuklara uyuşturucu ilaçlar vererek onları ailelerine ‘tecavüz’ iftirası atmaya zorlayan FETÖ’cü Profesör Süleyman Salih Zoroğlu skandalı ile yüzde 99 oranında benzeşen H.K.G. olayı ile ilgili aradığımız Psikiyatrist Dr. Ayça Can Uz telefona çıkmazken, kliniğindeki görevli personelin paniğe kapılması dikkatlerden kaçmadı. Telefonumuz sonrası sanki yasa dışı bir şeyler yapıyorlarmış gibi telaşa kapılan görevliler, “H.G.K’ya yönelik herhangi bir telkin yapılıp yapılmadığına” yönelik sorularımıza; “Siz polis misiniz? Neden soruyorsunuz?” şeklindeki ifadelerle cevap vermekten kaçındı.

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