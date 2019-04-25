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Akit Müslümanların ve mağdurların sesi

Akit’in 2013 yılında “Şehit kızını ağlattılar” başlıklı haberine karşılık verilen tazminat cezasına tepkiler dinmiyor. TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz; “Akit mazlumların sesidir” derken, eğitimci-yazar Ali Erkan Kavaklı ise, “Bu karar değerlerimize yapılmış bir saldırıdır” dedi.

25 Nisan 2019 Perşembe 10:02
Akit Müslümanların ve mağdurların sesi

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Akit’in 2013 yılında “Şehit kızını ağlattılar” başlıklı haberine karşılık olarak 6 yıl aradan sonra Adana Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği tazminat cezasına tepkiler dinmiyor. Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, “Akit mazlumların sesi olma yolunda önde gelen nadir kuruluşlardan bir tanesidir. 6 yıl aradan sonra verilen bu ceza insanların haber alma özgürlüğüne yapılan bir saldırıdır” dedi.

Akit gazetesi mağdur ve mazlumların sesidir

Türkiye’nin son 15 yılda eski karanlık yıllarına göre büyük reformlar yaşadığına dikkat çeken Öksüz, “Başörtülü kızlarımıza 28 Şubat gibi karanlık bir dönemde ikna odalarında reva görülen muameleler de aklımızın bir köşesinde kalmış vaziyette. Böyle bir dönemde başörtülü kardeşlerimizin sınıflarda, eğitim ortamlarında veya kamu alanlarında inançlarını yaşayabilecekleri şekilde, inançlarının gereği olan başörtüsü ile hem öğrenciliklerini sürdürebilecekleri, hem çalışma hayatlarını sürdürebilecekleri hakları çok şükür kazandılar. Bu özgürlüklere kim karşı çıkarsa çıksın Akit yıllarca mağdurların ve mazlumların temsilcisi olmuştur. Herhangi bir alanda başörtülü kardeşlerimizi kısıtlayıcı, alay edici hal ve hareketi kim yaptıysa bunu kabul etmeyerek özgür basının görev ve sorumluluğunu bilerek kamuoyunu bilgilendirmiştir. Akit’e yapılmış bu sözde hukuki tavır milletin vicdanını rahatsız ediyor” şeklinde konuştu.

Mahkemenin bu kararı değerlerimize saldırıdır

Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı da, “Bu tür öğretmenler maalesef bizim kökümüzle, dinimizle, inançlarımızla, tarihimizle kavgalı kişilerdir. 657’ye tabi olarak böyle kutsal bir mesleği devam ettirmeleri doğru değildir. Başörtüsü, kılık kıyafet üzerinden aslında dine, temel değerlerimize, tarihimize yapılan bir saldırı söz konusudur. Söz konusu şahıslar maalesef kanun zırhına bürünerek kültür düşmanlığı yapmaya devam ediyorlar. Öğretmenlerin milli, manevi değerlere, tarihe, kültüre, inançlarımıza saygı göstermeleri gerekir. CHP zihniyeti hâlâ var ve mahkemelerimizde kendini gösteriyor. Basın özgürlüğüne önem veren bir kuruma karşı, haber yapma özgürlüğüne karşı verilen bu karar büyük bir tehdit ve değerlerimize saldırıdır” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 10:02
  1. Ankara
  2. Akit
  3. Adana Bölge Adliye Mahkemesi
  4. Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz
  5. Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı
  6. CHP

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