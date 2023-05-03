Akit Medya yangınında yeni gelişme! İBB itfaiyesine müfettiş atandı

Akit Medya binasında 27 Nisan'da meydana gelen yangın esnasında itfaiye ekiplerinin su ve köpükleri yere boşalttığı, alevlere değil de yangın olmayan kısımlara su sıkıldığı, itfaiye araçlarında su bulunmadığına ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlığın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na müfettiş görevlendirmesi yaptığı öğrenildi. Yangınla ilgili İBB itfaiyesine kasıt ve ihmal soruşturması yürütüleceği, olayın bütün boyutlarıyla irdeleneceği kaydedildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikatlar devam ederken, sabotaj ihtimali üzerinde de duruluyor.

Skandal görüntüler

Yeni Akit gazetesi ofisleri, Akit TV stüdyoları ve idari birimlerin yer aldığı Küçükçekmece ilçesindeki binada 27 Nisan’da başlayan yangın saatler boyunca sürmüş ve 30 Nisan’da söndürülebilmişti. Türkiye’nin en kritik seçimlerinin hemen arefesinde meydana gelen devasa yangın şüpheleri de beraberinde getirirken, olayın ardından ortaya çıkan görüntüler “Yangın böyle mi söndürülür” sorusunu gündeme taşımıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sular yerlere boşaltıldı

Görüntülerde, yangının ilk saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin köpük ve suları yerlere boşalttığı tespit edildi.

Bahçe sular gibi...

Alevlerin yükseldiği dakikalarda ise üst katlardaki ateşli bölgelere değil, alev olmayan camekan kısımlara su püskürtüldüğü kameralara yansıdı.

Ortaya çıkan bir diğer görüntüde alevlerin harlanıp bütün binaya yayıldığı esnada İBB itfaiye ekiplerinin hiçbir müdahalede bulunmayıp yangını seyrettiği kaydedildi.

Video kayıtlarında, bazı itfaiye erlerinin 'Su yok' diye bağırması araçların yetersizliğini gözler önüne serdi.

İlk müdahale yetersiz

Olay anında HABER7'ye konuşan bölge sakinleri, yangına ilk etapta itfaiyenin çok zayıf müdahalede bulunduğunu, alevler bütün binayı sardıktan sonra ekip sayısının artırılarak ciddi söndürme işlemine başlanıldığını söylemişlerdi.

İtfaiye ekiplerince tutulan suyun tazyikinin alevlere ulaşmaya bile yetmediğini gösteren görüntüleri Yeni Akit gazetesi, “CHP’li başkana bağlı itfaiye, alevleri bahçeye su sıkar gibi suladı.” ifadeleriyle yayınlamıştı.

Ongun doğruladı

İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, İBB İtfaiyesi’ne soruşturma açıldığını doğruladı. Ongun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Akit’in manşetinin ardından bugün İBB’ye soruşturma için mülkiye müfettişi gönderildi.” dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ise yangına maruz kalan Akit Medya’yı suçladı. Yazıcı, “Biz söndürdüğümüz yangının hesabını veririz de, siz itfaiye raporu olumsuz, ruhsatsız ve mühürlü bir kiracınızın çalışmasına göz yummanın hesabını verebilir misiniz” ifadelerini kullandı.

Küle döndü

60 saat süren yangında 17 bin metrekarelik kapalı alan kül olurken Akit Medya’ya ait milyonlarca liralık ekipman kullanılamaz hale geldi.

Yetersiz müdahale iddiasının gündeme geldiği Akit Medya binasındaki yangın dolayısıyla Akit TV stüdyoları, görüntü cihazları ve reji odası tamamen yandı. Akit TV, yangının çıktığı 27 Nisan tarihinden bu yana yayın yapamıyor. Akit TV yayınları bant kayıtları üzerinden devam ediyor.

Akit gazetesinin Yazı İşleri, Dizgi Servisi, Haber Merkezi, Yayın Kurulu Odası ve Arşiv Servisi yangın sebebiyle işlevini yitirdi.

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