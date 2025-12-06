Akit Medya Grubu'nu ziyaret eden BBP Genel Başkanı Destici: Darbe anayasasından Türkiye’yi kurtarmalıyız

YENİAKİT HABER MERKEZİ

Cumhur İttifakı paydaşlarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Akit Medya Grubu’nu ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ev sahipliğini Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karahasanoğlu, Destici’ye çalışmalarında başarılar diledi. Akit TV’de yayımlanan “Gün Başlıyor” programında Murat Şahin’in konuğu olan BBP Lideri Destici, ekonomik gelişmelerden gençlerin evliliğine, hızla azalan nüfustan asgari ücrete ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin pek çok mesele hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

SEKÜLER YAŞAM AİLEYİ BİTİRDİ

Son dönemde çok konuşulan ve kendisine ait olan “Kamuda işçi alımında evli olanlar tercih edilsin” sözünün gerekçesini açıklayan Destici, evlilik ve çocuk oranlarının tehlikeli bir sınıra kadar düştüğünü, neslimizin kesildiğini ve gençlerin evliliğe teşvik edilmeleri gerektiğini belirtti. Sekülerleşme arttıkça çocuk oranının düştüğünü, son yedi yılda nüfusu en hızlı düşen 7 ülkeden 5’incisi olduğumuzu ve bunu değiştirmenin birinci seçeneğinin istihdam olduğunu vurgulayan Destici, “Hükümet bu yılı ‘Aile yılı’ ilan etti, pek çok destekler açıkladı ama bunların derde deva olmağını görüyoruz. Problemi çözmüyor. Sorun gittikçe büyüyor. O zaman daha ciddi tedbirler almak lazım, daha ciddi teşvikler vermek lazım. En önemli şey de gençlerin çalışabileceği istihdam alanları oluşturmak lazım. Çünkü gençler de haklı olarak ‘işim olmadan nasıl evleneceğim, nasıl çocuk sahibi olacağım’ diyor. Benim söylediğim neydi? Birincisi bu konuya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak istedim. Dedim ki; ‘Kamuda işçi alımlarla evli olanlar tercih edilsin. İkincisinde de çocuk sahibi olanlar tercih edilsin ki bu milli beka sorunu haline gelen doğum ve evliliğe ilgi artsın. Ama bunu belirlerken de ehliyet ve liyakate bakılsın. Bunu, tezimi kuvvetlendirsin ve bir metafor oluşsun diye söyledim. Artık bu konuşuluyor ve tartışılması lazım. Tartışmak yetmez, Meclis bu konuyla ilgili çalışma yapmalıdır. Çünkü nüfus düşerse önce çoğunluğu kaybedersiniz ve ülkeniz de elinizden gider” dedi.

SİVİL ANAYASA ŞART

Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin düşüncelerini belirten Destici, “Büyük Birlik Partisi olarak 1982 darbe anayasasından kurtulmamız gerektiğini, tam demokratik, sivil ve aynı zamanda milletin kültürüyle uyumlu bir anayasa yapılmasını hep arzu ettik. Bu konuda yapılan bütün çalışmaları destekledik. Referandumlara destek verdik. Dolayısıyla Büyük Birlik Partisi yeni anayasa konusunda çok samimidir. Türkiye’nin demokratik ve milletin özüne uygun, adaleti önceleyen bir anayasaya kavuşması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

SÜRECİ PAZARLIKSIZ SÜRMELİ

“Müzakere değil mücadele ederek terörün bittiğini” ve zaten Terörsüz bir Türkiye olduğunu belirten Destici, programda ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin kanaatini de aktardı. “Mardin’e gittim terör yok, Şırnak’a gittim terör yok, Van’a gittim terör yok’ diyen Destici, “Türkiye’de şu anda terör yok. Terörist var mı? Var. Milli savunmadaki gelişmeler, İHA’lar, SİHA’lar sayesinde eli silahlı olanlar ya etkisiz hale getirildi ya da sınır ötesine kaçmak zorunda kaldı. Polis ve güvenlik güçlerimize şükran duyuyoruz. Fakat şu anda elinde silah olmayan teröristler var. Türkiye’nin esas bundan kurtulması gerekiyor” açıklamasında bulundu. 40 bin kişinin katili Abdullah Öcalan’ın asla bırakılmaması gerektiğini belirten Destici, PKK’nın şartsız, pazarlıksız kendini feshetmesinden kimsenin rahatsızlık duymayacağını belirtti. Destici ayrıca terörist başı başta olmak üzere suça bulaşmış hiçbir teröristin affedilmesine razı olmayacaklarını dile getirdi.

ASGARİ ÜCRET 33 BİN OLMALI

Asgari ücretin yüzde 50 oranında artırılması gerektiğini belirten BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni belirlenecek rakamın 33 bin TL civarında olması, en düşük emekli maaşının ise 30 bin TL’ye ulaşması gerektiğini vurguladı.