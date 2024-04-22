Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu'ndan Hasan Efendi Hazretleri için taziye mesajı

Mahmut Efendi Hazretleri'nin halifesi, İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Efendi Hazretleri, kaldırıldığı hastanede Hakk'a yürüdü.

Hasan Efendi Hazretleri'nin vefatı derin bir üzüntüyle karşılanırken Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu da taziye mesajı yayımladı.

'28 Şubat dönemlerindeki dik duruşuyla tanıyoruz"

İslamiyet’ten taviz vermeden Kur’an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyeye uygun bir hayat süren İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Efendi’nin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:



“Milyonlarca müntesibi bulunan İsmailağa Cemaati’ni derin üzüntüye boğan vefat haberini teessürle öğrendim. Mahmut Efendi’den sonra cemaatin başına gelen Hacı Hasan Hoca Efendi, ömrünü Kur’an’a adamış, bu yolda hizmet etmiş önemli isimlerden biri idi. İslam’a çok önemli hizmetleri oldu.

"Akit'e sahip çıkılması gerektiğini söylerdi"

Hasan Hocaefendi ile bir çok kez bir araya gelip istişarelerde bulunmuşluğumuz oldu. Özelikle 28 Şubat dönemlerinde vesayet sistemlerine dik duruşuyla da iyi tanıyoruz. Kendisi Akit medyanın, sahip çıkılması gereken bir kuruluş olduğunu ve her daim dua ettiğini bize söyler ve tüm Müslümanların Akit'e sahip çıkılması gerektiğini söylerdi.

Hasan Hoca Efendi’nin hizmetleri unutulmaz. Ülkenin değişik yerlerinde önemli kurslar açmakla, sayısız öğrenci yetiştirmekle bu davaya gönül veren insanlara yardımları dokundu. Yurt dışında da birçok yerde İsmailağa Cemaati’nin hizmetlerini insanlara ulaştırdı. Akit Medya Grubu olarak İsmailağa Cemaati’ne, milletimize, İslam âlemine baş sağılığı diliyorum. Talebelerine, sevenlerine ve ailesine sabır niyaz ediyorum.”



Akit ailesi olarak bizler de Hasan Efendi’ye Yüce Allah’tan rahmet, muhibbânına ve müridânına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu