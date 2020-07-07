Akit mağduriyetini gündeme getirmişti: İki günle işten attıkları şehit kardeşi, kansere yenik düştü!

Hasan Eğrigöz Ankara

Şubat 2019’da Beytüşşebab Adliyesi’nde memuriyet alan kanser hastası Behice Timur’un işine, Diyarbakır’da kanser tedavisi görmesinin ardından, tedavi gördüğüne dair sağlık raporunu Adliye’ye 2 gün geç teslim ettiği gerekçesiyle son verilmişti.

Mahkemesi yarım kaldı

Gazetemiz Akit ise kanser tedavisi gören Timur’un Adliye’de yaşadığı mağduriyeti, “Şehidin kardeşini iki günle işten attılar!” başlığıyla gündeme taşımıştı. Ancak Behice Timur, işini geri almak için mahkemesi devam ederken, tedavi gördüğü hastanede kansere yenik düştü. Timur’un işini geri almak için açtığı dava da yarım kaldı.

Yeğeni de iki yıl önce şehit oldu

Şehit ve gazi yakınlarına sağlanan ayrıcalıkla 25 yıl sonra iş sahibi olan Behice Timur, sadece kardeşini değil, yakın zamanda da yeğeni Resul Bahadır’ı şehit vermişti. Güvenlik Korucusu olan Resul Bahadır’ın (34), 2018 yılında Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Cevizağacı köyü kırsalında tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla Jandarma, Komando ve Güvenlik Korucuları’nın ortak operasyonu sırasında şehit olduğu öğrenildi. Kanser tedavisi gördüğüne dair raporunu çalıştığı Beytüşşebap Adliyesi’ne 2 gün geç teslim ettiği gerekçesiyle işine son verilen Timur’un yaşadığı mağduriyeti gazetemiz Akit gündeme getirmişti.