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Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi

Karanlık odatv, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kendini bilmez bazı öğrencilerin duvarlara kazıttığı ve rektörlüğün anında müdahale ettiği kadın ve çocuk bedeninin teşhir edildiği resimlerin kaldırılmasından rahatsız oldu.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:59
Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü'nde, kendini bilmez bazı öğrencilerin imza attığı ve kadın ile çocuk bedenini teşhir eden resimlerin bulunduğu bir serginin açılmasına tepki gösteren Akit, Türk-İslam kültürüne düşman olan Batı sevicilerin ve sözde solcuların maskesini yine düşürdü.

Solcular teşhiri savundu

Polis içeri almadan önce, Adnan Oktar Suç Örgütü ile eşzamanlı olarak Akit’e saldıran odatv, solcu geçinen bir diğer medya kuruluşu Evrensel’in haberini paylaşarak, “Akit hedef gösterdi rektörlük o resimleri kazıttı” başlığını attı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ile ilgili bu sabah Akit gazetesinde yer alan ‘Sanat adı altında rezalet’ başlıklı haberden sonra harekete geçen üniversite rektörlüğü, ‘teşhircilik, çocuk ve kadın bedeninin sergilenmesi’ gerekçesiyle eserin panodan kaldırılmasını istedi. Öğrencilerin röprodüksiyon olan eseri kaldırmak istememesi üzerine rektörlük görevlileri doğrudan olay yerine gelip öğrencilere kendi yaptıkları işleri panodan kazıttı.

Skandal resimler kaldırıldı

Haber yeniakit.com.tr’de yayınlandıktan sonra harekete geçen Yıldız Teknik Üniversitesi yetkilileri, kendini bilmez bazı öğrencilerin duvarlara kazdığı skandal resimleri sildirdi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:59
  1. odatv
  2. YTÜ
  3. Yıldız Teknik Üniversitesi
  4. Davutpaşa Kampüsü
  5. Adnan Oktar
  6. Evrensel
  7. Akit

YORUM YAZ

  • turkturk17 dk önce
    akit cocuk p... nosumu yayinliyorlar okullarda o resim resmen p,,noya giriyor.
  • tek taraflı bakış açısıtek taraflı bakış açısı17 dk önce
    çıplak değilse sanat olmuyor mu.. çizilen resmin illa çıplak mı olması gerekiyor.. bence hayır
  • AbdullahAbdullah18 dk önce
    İslam bir sanat eserini daha yok etti. Teşekkürler islam. Müzik, moda, heykeltraşlığı da bitirirseniz sahabeye yakın müslüman olursunuz. DAEŞ'e bile yetişebilirsiniz belki.
  • AkıncıAkıncı34 dk önce
    الحمدElhamdülillah
  • YOKEDİCİYOKEDİCİ45 dk önce
    BU ASANSÖRE BİNEN BİR ERKEK BİR KADIN HALVET YAPMIŞ OLUR... 6 YAŞINDAKİ KIZ COCUKLARI İLE EVLENEBİLİRSİNİZ... ANANIZIN DİZ KAPAĞINDAN TAHRİK OLUR ANANAIZA BİLE TECAVÜZ EDEBİLİRSİNİZ GİBİ SAPIKLIKLARI DİNCİLER DİYİNCE GAZETENİZ MAŞALLAH SES CIKARIP HEDEF GÖSTERMİYOR.. BUNLARIDA KAZISANIZAMADEM .. SAPIKLIK RUHUNUZDA VAR LAN DEVELER
  • hasanhasan52 dk önce
    allah reaazzzzi olsun , din elden gidiyodu ya laaa
  • Devrim ÖZÜİSLAMDevrim ÖZÜİSLAM1 sa önce
    Bunların cinsel organları gözlerinde duruyor. Kadını ve erkeği ve özgürlüğü sadece cinsellik ve çıplaklık teşhirinden ibaret gören hastalıklı ruhlar bunlar. Sözde antiemperyalistler bunlar ama aynı emperyalistler gibi kadını vr Çıplaklığı sömürü aracı olarak kullanmaktan çekinmezler. Sanki iyi bir şey yapıyormuş gibide sahiplenirler. Bunlar emperyalist batı düşüncesine hapsolmuşluğun teslim olmuşluğun iğrenç bir ifadesidir.
  • hsnhsn1 sa önce
    bu resimleri oraya yerleştiren yetkili sapıklar hala görwbde ise bir anlamınyok ki ankarın da oradan kazınması lazım gerekiyorsacrektör ya da dekan farkermez
  • musamusa1 sa önce
    teşekkürler akit

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