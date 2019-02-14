Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü'nde, kendini bilmez bazı öğrencilerin imza attığı ve kadın ile çocuk bedenini teşhir eden resimlerin bulunduğu bir serginin açılmasına tepki gösteren Akit, Türk-İslam kültürüne düşman olan Batı sevicilerin ve sözde solcuların maskesini yine düşürdü.

Solcular teşhiri savundu

Polis içeri almadan önce, Adnan Oktar Suç Örgütü ile eşzamanlı olarak Akit’e saldıran odatv, solcu geçinen bir diğer medya kuruluşu Evrensel’in haberini paylaşarak, “Akit hedef gösterdi rektörlük o resimleri kazıttı” başlığını attı.

“Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ile ilgili bu sabah Akit gazetesinde yer alan ‘Sanat adı altında rezalet’ başlıklı haberden sonra harekete geçen üniversite rektörlüğü, ‘teşhircilik, çocuk ve kadın bedeninin sergilenmesi’ gerekçesiyle eserin panodan kaldırılmasını istedi. Öğrencilerin röprodüksiyon olan eseri kaldırmak istememesi üzerine rektörlük görevlileri doğrudan olay yerine gelip öğrencilere kendi yaptıkları işleri panodan kazıttı.

Skandal resimler kaldırıldı

Haber yeniakit.com.tr’de yayınlandıktan sonra harekete geçen Yıldız Teknik Üniversitesi yetkilileri, kendini bilmez bazı öğrencilerin duvarlara kazdığı skandal resimleri sildirdi.