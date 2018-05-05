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Akit gündeme getirmişti... ODTÜ yasakladı!

Gazetemiz Yeni Akit'in gündeme getirdiği eşcinsel sapkınların gösterileri ODTÜ'de yasaklandı. ODTÜ Rektörlüğü, Ankara Valiliği'nin 18 Kasım 2017 tarihli kararını gerekçe göstererek 7-12 Mayıs tarihleri arasındaki tüm LGBT etkinliklerini yasakladı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:35
Akit gündeme getirmişti... ODTÜ yasakladı!

Rektörlük tarafından tüm öğrencilere yollanan mailde, Ankara Valiliği'nin 18 Kasım 2017 tarihli şehirdeki tüm LGBT etkinlerini yasaklayan kararı uyarınca üniversite içerisinde hiçbir etkinliğe izin verilmeyeceği ifade edildi.

EYLEM YAPACAKLAR

ODTÜ'de ilk kez bir hafta kapsamında etkinliklerin yasaklanmasının tüm öğrencilere mail atılarak duyurulmasına ise öğrenciler tepki gösterirken Uluslararası Af Örgütü yasağa ilişkin acil eylem çağrısında bulundu.

Eşcinsel sapkınlık dizilere yayılıyor

Üniversiteler sapkın işgalinde

Eşcinsel sapkınlığın yılmaz savunucusu oldu

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:35
  1. Ankara
  2. ODTÜ
  3. LGBT
  4. eylem
  5. yasak
  6. ankara valiliği

YORUM YAZ

  • gg56 dk önce
    ...korkuyorsunuz.
  • maraşlımaraşlı2 sa önce
    İyi yapmışsınız. Korkarım bu il...ler yüzüne lut kavmi gibi başımıza bela yağacak.
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu45 dk önce
    CHP illetvekili Mahmut Tanal nerede hemen gelsin ib..nelerin haklarını arasın. Çabuk haber verin hemen gelsin.
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