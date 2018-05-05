Akit gündeme getirmişti... ODTÜ yasakladı!
Gazetemiz Yeni Akit'in gündeme getirdiği eşcinsel sapkınların gösterileri ODTÜ'de yasaklandı. ODTÜ Rektörlüğü, Ankara Valiliği'nin 18 Kasım 2017 tarihli kararını gerekçe göstererek 7-12 Mayıs tarihleri arasındaki tüm LGBT etkinliklerini yasakladı.05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:35
Rektörlük tarafından tüm öğrencilere yollanan mailde, Ankara Valiliği'nin 18 Kasım 2017 tarihli şehirdeki tüm LGBT etkinlerini yasaklayan kararı uyarınca üniversite içerisinde hiçbir etkinliğe izin verilmeyeceği ifade edildi.
EYLEM YAPACAKLAR
ODTÜ'de ilk kez bir hafta kapsamında etkinliklerin yasaklanmasının tüm öğrencilere mail atılarak duyurulmasına ise öğrenciler tepki gösterirken Uluslararası Af Örgütü yasağa ilişkin acil eylem çağrısında bulundu.
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