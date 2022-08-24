Akit, en zor zamanlarda ‘Ben varım’ diyen gazete

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Hakk’a irtihal eden İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu için Akit Medya Grubu’na taziye ziyaretinde bulundu. Akit Medya Grubu Müessese Müdürü Osman Nuri Karahasanoğlu, Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu ve Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu ile görüşen Özdemir, Akit camiasına, çalışanlarına ve okurlarına başsağlığı dileğinde bulunarak, sabır temennilerini iletti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Özdemir, “Öncelikle Mustafa Bey’e Allah’tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine ve kalanlarına sabırlar diliyorum. Akit ailesine, severlerine ve okurlarına başsağlığı diliyorum. Tabii ki ölümler yaşanır, hayatlar biter fakat miraslar, eserler kalıcı olur. Kıymetli Akit Medya Grubu’nun ülkemize yönelik hizmetleri devam edecektir. Akit ailesi, ülkemizin en zor zamanlarında sağına soluna bakmadan her zaman ‘ben varım’ diyebilen bir aile olmuştur. Bu açıdan rahmetli Mustafa ağabeye, bu sürece emeği geçen yol arkadaşlarına, kardeşlerine ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Rabbim geride kalan aile fertlerinin birliklerini ve beraberliklerini daim eylesin” ifadelerini kullandı.

Ziyaretler gün boyu sürdü

Öte yandan; dün gün boyu gerçekleşen taziye ziyaretleri sırasında, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan, Çınar Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Kafalı, Çınar Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Ünal, Çınar Koleji Pazarlama Müdürü Çağatay Özüer, Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki merkez binasına gelerek başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaretlere ev sahipliği yapan Osman Nuri Karahasanoğlu ile Ali Karahasanoğlu kardeşler, misafirlere teşekkürlerini iletti.