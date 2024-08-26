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Gündem akit, Elazığ’a ihaneti yazdı, İzmir Büyükşehir Belediyesi itiraf etti...
Gündem

akit, Elazığ’a ihaneti yazdı, İzmir Büyükşehir Belediyesi itiraf etti...

Yeniakit Publisher
2024-08-26 11:42:00 -
akit, Elazığ’a ihaneti yazdı, İzmir Büyükşehir Belediyesi itiraf etti...

Akit’in bir haberi daha ses getirdi. ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Elazığ’a okul sözü yalan oldu’ haberimize doğrulama geldi.

Belediyeye bağlı İZBETON’dan yapılan açıklamada, yüklenici firmanın 50 milyon TL ek para istediği belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Şu anda iş hukuki zeminde devam etmekte olup herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Sahada herhangi bir faaliyet yoktur. 5 Ağustos 2024 tarihinde noterden Arin Yapı İnşaat Anonim Şirketi, Zanew İnşaat Madencilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı’na imalatlara devam edilmesi hususunda ihtarname gönderilmiş, 10 gün içerisinde imalatlara başlanılmaması durumunda fesih işlemlerinin başlatılacağı iletilmiştir. Bu süre zarfında imalatların başlamaması nedeniyle 23 Ağustos 2024 tarihinde firmaya ihtarname gönderilmiş ve fesih işlemleri başlatılmıştır.”

İzmir Belediyesi’nin Elazığ’a okul sözü yalan oldu
İzmir Belediyesi’nin Elazığ’a okul sözü yalan oldu

Gündem

İzmir Belediyesi’nin Elazığ’a okul sözü yalan oldu


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Yorumlar

asa

chp emittier yalan dolan algi.....hirsizliktan vakitleri varmi ki...
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