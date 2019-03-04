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Akit deşifre etti, FETÖ’cülere mahkemeden ceza yağdı

Gazetemiz Akit’in deşifre ettiği Özel Yalova Hastanesi bünyesindeki karı-koca iki FETÖ’cü doktorun, yargılandıkları mahkemede hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Mahkemenin, FETÖ’nün ‘sağlık imamı’ olan ByLock’çu Mustafa Vural’ı 2 yıl 6 ay, Zümrüt Vural’ı 2 yıl cezaya mahkum ettiği bildirildi. Akit, olayı “FETÖ hastanesinde ByLock skandalı” haberiyle duyurmuştu.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:40

Bir dönem devleti kılcal damarlarına kadar saran ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti iktidarının püskürtme hamleleriyle büyük oranda tasfiye edilen Fetullahçı Terör Örgütü’nün tıp camiasındaki militanları da tek tek ayıklanıyor. Akit’in deşifre ettiği FETÖ iltisaklı doktor Mustafa Vural ile eşi Zümrüt Vural’a mahkemeden hapis kararı çıktı. Özel Yalova Hastanesi yönetiminin, FETÖ’cü Mustafa Vural’ı hastanenin yan kuruluşuna kaydırdığı, Zümrüt Vural’ı ise farklı bir sağlık kuruluşuna ‘transfer’ ettiği saptandı.

Akit yazdı FETÖ’cüler hüküm giydi

Gazetemiz Akit’in 20 Mart 2017’deki “FETÖ hastanesinde ByLock skandalı” başlıklı haberiyle gündeme taşıdığı skandal, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde tescillendi. FETÖ’cü alçakları bünyesinde barındırdığı iddiası kamuoyunda dillendirilen Özel Yalova Hastanesi’nin iki personeli, uzun süren yargılamanın ardından hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ’nün Yalova’daki sağlık örgütlenmesini yürüten, himmet toplantıları düzenleyen, ByLock kullandıkları tespit edilen ve Özel Yalova Hastanesi’nde ‘İç Hastalıkları Uzmanı’ olarak görev yapan Dr. Mustafa Vural yargılandığı mahkemece 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Daha önce de yatmıştı

FETÖ çetesinin gizli haberleşme ağı ByLock kullandığı tespitiyle 17-27 Aralık tarihlerinde örgütün Yalova’daki tıp yapılanmasına yapılan operasyonlarda gözaltına alınan isimler arasında yer alan ‘Sağlık İmamı’ Mustafa Vural’ın hapis cezasının büyük kısmı bu dönemde infaz edilmişti. Daha önce yine aynı gruba bağlı Özel Vital Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nde (OSGB) görevli olan Zümrüt Vural’ın FETÖ’cülüğü de tescillendi. Eşi Mustafa Vural’la birlikte örgütsel faaliyetlerde yer alan, gizli toplantılar örgütleyen, ByLock’ta FETÖ talimatlarını iletişimde olduğu kişilere aktaran Zümrüt Vural 2 yıl hapise mahkum edildi. Vural hakkındaki infaz kararı ise geri bırakıldı.

Akit gündeme getirmişti

Yalova’nın en kapsamlı sağlık kuruluşları arasında yer alan Özel Yalova Hastanesi’nin, Akit’in 20 Mart 2017’deki “FETÖ hastanesinde ByLock skandalı” başlıklı haberinin ardından FETÖ’cü doktorlar hakkında tuhaf işlemlere başvurduğu kaydedildi.

Eşi Zümrüt Vural’ı transfer ettiler

Mustafa Vural’ın eşi Zümrüt Vural’la ilgili de işlem yapıldığı öğrenildi. Yalova Merkez Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimliği yapan Zümrüt Vural, OHAL kapsamında çıkarılan 675 sayılı KHK ile 29 Ekim 2016'da kamudan ihraç edilir edilmez Özel Yalova Hastanesi’nin bünyesine katılmıştı. Özel Yalova Hastanesi’ne bağlı Özel Vital OSGB’de görevli olan Zümrüt Vural’ın, haberimizin ardından Coşkun OSGB’ye ‘transfer’ edildiği ifade edildi. Halihazırda Vural’ın, Coşkun OSGB’de Evde Bakım Koordinatörlüğü’nü yürüttüğü aktarıldı. Özel Yalova Hastanesi yönetiminin, daha önce Zümrüt Vural’ı istihdam ettikleri Vital OSGB’nin merkezini ise, Yalova’dan Gebze’ye taşıdıkları tespit edildi.

Özel Yalova Hastanesi yönetiminin, haberimizin ardından FETÖ’cü Mustafa Vural’ı hastanenin yan kuruluşu olan Özel Aktif Hastanesi’nin kadrosuna kaydırdığı tespit edildi. Vural’ın; Yalova, Ümraniye, Üsküdar ve Başakşehir’de şubeleri bulunan Aktif Hastanesi’nde dahiliye doktoru olarak istihdam edildiği bildirildi.

Kaçan doktoru da işe aldılar

Gazetemiz Akit, ByLock skandalı yaşanan söz konusu hastane hakkında 11 Mart 2017’de “Kapıdan atıldılar bacadan girdiler” başlıklı haberinde çarpıcı ifşaatlara yer vermişti.

FETÖ gerekçesiyle kamudan atılan Doç. Dr. Hakan Akın ve Prof. Dr. Melih Cem Börüban’ın açıkta bırakılmayarak Özel Yalova Hastanesi’nin tıbbi kadrosuna yerleştirildiği gün yüzüne çıkarılmıştı.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 26 Temmuz 2016’da FETÖ soruşturması kapsamında uzaklaştırılan ve 11 Eylül 2016’da Yunanistan’a kaçmak üzereyken Edirne’de yakalanan Doç. Dr. Hakan Akın ile Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden 672 sayılı KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. Melih Cem Börüban’ın Özel Yalova Hastanesi’nde istihdam edildiği belirlenmişti.

Yargılamalarına halen devam edilen iki ismi bünyesine katan Özel Yalova Hastanesi Yönetimi, konuya ilişkin sorularımızı cevaplamamış ancak Akın ile Börüban’ı personel olarak barındırdıkları bilgisini teyit etmişlerdi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:40
  1. Edirne
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. AK Parti
  4. Fetullahçı Terör Örgütü
  5. Akit
  6. FETÖ iltisaklı doktor Mustafa Vural
  7. Zümrüt Vural
  8. Özel Yalova Hastanesi
  9. FETÖ’cü Mustafa Vural
  10. Yalova Ağır Ceza Mahkemesi
  11. FETÖ
  12. Dr. Mustafa Vural
  13. ByLock
  14. 17-27 Aralık
  15. Sağlık İmamı
  16. Sağlık İmamı Mustafa Vural
  17. Özel Vital Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)
  18. Mustafa Vural’ın eşi Zümrüt Vural
  19. Yalova Merkez Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi
  20. OHAL
  21. Evde Bakım Koordinatörlüğü
  22. Özel Aktif Hastanesi
  23. Doç. Dr. Hakan Akın
  24. Prof. Dr. Melih Cem Börüban
  25. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
  26. FETÖ soruşturması
  27. Yunanistan
  28. Necmettin Erbakan Üniversitesi

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