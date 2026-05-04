Tarlada kilosu sadece 50 TL: ‘Yeşil elmas’ diyorlar! Enginar bağışıklığı çelik gibi yapıyor...
Şifa veren 'yeşil altın' olarak adlandırılan enginar bağışıklığı çelik gibi yapan sebze olarak artık pazarda tezgaha indi...
Semt pazarlarında ve manavlarda mevsimin en beklenen müjdesi geldi! Tarlada kilosu sadece 50 TL'den alıcı bulan, vitamin deposu olmasıyla bilinen o sebze tezgâhlardaki yerini aldı. Doğal antibiyotik etkisiyle bağışıklık sistemini adeta çelikten bir zırha dönüştüren bu besin, hem ekonomik fiyatıyla hem de sağlığa olan inanılmaz faydalarıyla vatandaşın gözdesi oldu.
Mutfaklarda kıştan bahara geçişin en güçlü habercisi olan, tıp dünyasının "doğal şifa kaynağı" olarak adlandırdığı taze bakla/enginar/bezelye tezgâhlara hızlı bir giriş yaptı. Üreticinin tarladan 50 TL ile çıkardığı bu şifa deposu, yüksek lif oranı ve zengin mineral yapısıyla tam bir sağlık savaşçısı. Özellikle mevsim geçişlerinde zayıflayan bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler için uzmanların "mutlaka tüketin" dediği bu sebze, sadece sofraları süslemekle kalmıyor, vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getiriyor.
Haberimize konu olan bu sebze, düzenli tüketildiğinde vücutta şu değişimleri başlatıyor: Bağışıklık Zırhı: İçerdiği yüksek C vitamini ve antioksidanlar sayesinde vücudu serbest radikallere karşı koruyarak hastalıklara geçit vermiyor. Sindirim Dostu: Yoğun lif yapısı ile bağırsak hareketlerini düzenliyor, uzun süre tokluk hissi sağlayarak diyet listelerinin bir numaralı tercihi oluyor.
Kalp Sağlığını Koruyor: Kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olurken, damar tıkanıklığı riskini minimize ediyor. Kan Şekeri Kontrolü: Glisemik indeksi düşük olduğu için şeker dengesini korumaya yardımcı oluyor, diyabet hastaları için güvenli bir alternatif sunuyor.
Tezgâhlarda yerini alan sebzeye olan ilgi hakkında konuşan pazar esnafı, fiyatların geçen yıla oranla oldukça makul olduğunu belirtiyor. Vatandaşlar ise poşetlerini bu şifalı besinle doldururken; "Eczaneye gitmek yerine pazar tezgâhındaki bu doğal mucizeyi tercih ediyoruz. Hem taze hem de bütçemizi yormuyor," diyerek memnuniyetlerini dile getiriyorlar.
Bu sebzeyi en yüksek faydayı sağlamak adına mevsiminde ve taze olarak tüketmeye özen gösterin. Pişirme esnasında besin değerini kaybetmemesi için buharda veya az suyla pişirme yöntemlerini tercih edebilirsiniz.
