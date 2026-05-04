Tarlada kilosu sadece 50 TL: ‘Yeşil elmas’ diyorlar! Enginar bağışıklığı çelik gibi yapıyor...

Mutfaklarda kıştan bahara geçişin en güçlü habercisi olan, tıp dünyasının "doğal şifa kaynağı" olarak adlandırdığı taze bakla/enginar/bezelye tezgâhlara hızlı bir giriş yaptı. Üreticinin tarladan 50 TL ile çıkardığı bu şifa deposu, yüksek lif oranı ve zengin mineral yapısıyla tam bir sağlık savaşçısı. Özellikle mevsim geçişlerinde zayıflayan bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler için uzmanların "mutlaka tüketin" dediği bu sebze, sadece sofraları süslemekle kalmıyor, vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getiriyor.