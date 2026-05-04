Ekonomi Enflasyon rakamları açıkladı! İşte emeklilerin alacağı zam oranı
Ekonomi

Yeniakit Publisher
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mart ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla emekli zammı hesabında ikinci kritik eşik netlik kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayında yapılacak zam oranı şekillenmeye başlarken, 4 aylık enflasyon farkıyla şimdiden yüzde 14,64’lük artış garanti altına alındı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği temmuz zammı için önemli ipucu geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun nisan ayı enflasyon verisini açıklamasıyla, artışta belirleyici olacak 6 veriden 4'ü ortaya çıktı. İşte ayrıntıları…

Emeklilerin temmuz zammı için önemli viraja girildi. Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberine göre, bu yıla yüzde 12.19 zamlı kök maaş ve 20 bin liraya yükseltilen taban aylık ile başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı ikinci artış için önemli ipucu geldi.

ÖNCE İKRAMİYE VAR

2026'nın ilk ikramiyesini mart ayında alan, bu ay da Kurban Bayramı ödemesini almaya hazırlanan emeklilere, yaklaşan temmuz ayında da bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.

İŞTE 4 AYLIK ORAN

Bu 6 aylık verinin 4'ü belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94 olarak gerçekleşmişti. Nisan ayında da tüketici fiyat endeksi yüzde 4,18 artış gösterdi. Böylece 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.64 zam oluştu. Zam oranının belli olması için geriye sadece mayıs ve haziran aylarının enflasyon verisi kaldı.

KÖK AYLIĞI VE EK ÖDEMEYİ ARTIRACAK

Kesin oran 3 Temmuz tarihinde ortaya çıkacak. İlk 6 aylık enflasyona göre belirlenen zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak.

TABAN AYLIK DA MASADA

Ayrıca taban aylıkta da artış yapılması gündeme gelecek. Burada 6 aylık enflasyon oranında artış yapılması beklentileri bulunuyor. Kesin karar ise zam oranının belli olmasının ardından verilecek. Ardından da yasal düzenleme yapılarak yeni taban aylık hayata geçirilecek. Emekliler zam oranını öğrenecekleri temmuz ayında yeni aylıklarını cebine koyacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MEVCUT: 20.000

% 14.64 ZAMLI: 22.928

 

MEVCUT: 21.000

% 14.64 ZAMLI: 24.074

 

MEVCUT: 22.000

% 14.64 ZAMLI: 25.221

 

MEVCUT: 23.000

% 14.64 ZAMLI: 26.367

 

MEVCUT: 24.000

% 14.64 ZAMLI: 27.514

 

MEVCUT: 25.000

% 14.64 ZAMLI: 28.660

 

MEVCUT: 26.000

% 14.64 ZAMLI: 29.806

 

MEVCUT: 27.000

% 14.64 ZAMLI: 30.953

 

MEVCUT: 28.000

% 14.64 ZAMLI: 32.099

 

MEVCUT: 29.000

% 14.64 ZAMLI: 33.246

MEVCUT: 30.000

% 14.64 ZAMLI: 34.392

 

MEVCUT: 31.000

% 14.64 ZAMLI: 35.538

 

MEVCUT: 32.000

% 14.64 ZAMLI: 36.685

 

MEVCUT: 33.000

% 14.64 ZAMLI: 37.831

 

MEVCUT: 34.000

% 14.64 ZAMLI: 38.978

MEVCUT: 35.000

% 14.64 ZAMLI: 40.124

 

MEVCUT: 40.000

% 14.64 ZAMLI: 45.856

 

MEVCUT: 45.000

% 14.64 ZAMLI: 51.588

 

MEVCUT: 50.000

% 14.64 ZAMLI: 57.320

 

MEVCUT: 55.000

% 14.64 ZAMLI: 63.052

MEVCUT: 60.000

% 14.64 ZAMLI: 68.784

 

MEVCUT: 65.000

% 14.64 ZAMLI: 74.516

 

MEVCUT: 70.000

% 14.64 ZAMLI: 80.248

 

MEVCUT: 75.000

% 14.64 ZAMLI: 85.980

 

MEVCUT: 80.000

% 14.64 ZAMLI: 91.712

 

MEVCUT: 85.000

% 14.64 ZAMLI: 97.444

 

MEVCUT: 90.000

% 14.64 ZAMLI: 103.176

 

MEVCUT: 95.000

% 14.64 ZAMLI: 108.908

