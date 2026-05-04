Güvenlik önlemleri artırıldı Suikast korkusu

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Güvenlik önlemleri artırıldı Suikast korkusu

Putin için alınan önlemlerin bazıları, Aralık ayında üst düzey bir generalin öldürülmesinin ardından Rusya'nın güvenlik teşkilatının üst kademelerinde yaşanan anlaşmazlığın ardından son aylarda yürürlüğe konuldu. Cumhurbaşkanıyla çalışan aşçıların, korumaların ve fotoğrafçıların toplu taşıma araçlarını kullanmasının yasaklandığı belirtiliyor.

Avrupa istihbarat teşkilatının raporuna göre , Kremlin, üst düzey Rus askeri yetkililerine yönelik suikast dalgası ve darbe korkusu nedeniyle alınan yeni önlemler kapsamında, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kişisel güvenliğini önemli ölçüde artırdı ve yakın çevresindeki kişilerin evlerine gözetleme sistemleri kurdu.

Dosyada, cumhurbaşkanıyla çalışan aşçıların, korumaların ve fotoğrafçıların da toplu taşıma araçlarını kullanmasının yasaklandığı belirtiliyor. Kremlin liderini ziyaret edenlerin iki kez güvenlik kontrolünden geçmesi gerektiği ve ona yakın çalışanların yalnızca internet erişimi olmayan telefonları kullanabileceği de ekleniyor. 

Rapora göre, alınan önlemlerin bazıları, Aralık ayında üst düzey bir generalin öldürülmesinin ardından Rusya'nın güvenlik teşkilatının üst kademelerinde yaşanan anlaşmazlığın ardından son aylarda yürürlüğe konuldu. Bu önlemler, Kremlin'in ekonomik sıkıntılar, artan muhalefet belirtileri ve Ukrayna'daki savaş alanındaki gerilemeler de dahil olmak üzere hem yurt içinde hem de yurt dışında artan sorunlarla karşı karşıya kalması nedeniyle artan bir huzursuzluğa işaret ediyor.

Rapora göre, Rus güvenlik yetkilileri Putin'in düzenli olarak ziyaret ettiği yerlerin sayısını önemli ölçüde azalttı. Kendisi ve ailesi, Moskova bölgesindeki alışılagelmiş konutlarına ve St. Petersburg ile başkent arasında yer alan, cumhurbaşkanının gözlerden uzak yazlık evi Valdai'ye gitmeyi bıraktı

Rapora göre, 2025'te düzenli ziyaretlerine rağmen, bu yıl henüz hiçbir askeri tesisi ziyaret etmedi. Kremlin, bu kısıtlamaları aşmak için kamuoyuna onun önceden kaydedilmiş görüntülerini yayınlıyor.

Rapora göre, Putin 2022'deki Ukrayna işgalinden bu yana, genellikle Moskova'ya saatler uzaklıkta, Karadeniz kıyısındaki Krasnodar'da bulunan modernize edilmiş sığınaklarda haftalarca zaman geçiriyor.

Avrupa istihbarat teşkilatına yakın bir kaynak tarafından CNN ve diğer medya kuruluşlarına sızdırılan dosya, acımasız ve talihsiz savaşın dördüncü yılında Kremlin çevresinde giderek büyüyen bir kriz algısının yaşandığı bir dönemde ortaya çıktı.

