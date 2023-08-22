Akit CHP'li vekili ifşa etti! ODA TV avukatlığa soyundu
Yeni Akit Gazetesi'nden Zekeriya Say, CHP’li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in belediye başkanı maaşıyla edindiği olağanüstü serveti yazdı.
Say, haberinde önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şubat ayındaki bir etkinlikte kullandığı şu ifadelerini aktardı:
“Bir kişi siyasete girdikten sonra zenginleşmişse bilin ki malı götürmüştür. O kişiye asla itibar etmeyin”
Muammer Keskin’in etik kurallarını çiğneyerek CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile ortak şirket kurduğunu ifşa eden Zekeriya Say, CHP Şişli Belediye Başkanı'nın mal varlığını kaleme aldı:
Ortamalama daire fiyatlarının 25 milyon liradan başladığı Kadıköy İlçesi Sahraicedit Mahallesi 3162 Ada, 213 Parselde, bir adet daire.
Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi 289 Ada, 3 Parselde kayıtlı bin 407 metrekarelik arsa üzerine bahçeli kargir apartman.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kağıthane Merkez Mahallesi 5573 Ada, 20 Parselde kayıtlı 526 metrekare arsa.
Şişli Meşrutiyet Mahallesi 953 Ada, 28 Parselde, üzerinde 4 dükkanı ve 12 dairesi olan 6 katlı kagir apartmanda bir mesken.
Şişli merkezde 1031 Ada, 81 Parselde 259.50 metrekare arsa üzerine kurulu kargir apartmanda bir kat mülkiyeti.
Gaziosmanpaşa İlçesi Küçükköy Mahallesi 17863 parselde, bir adet konut.
Anamur ilçesi Ören/Batıkent mahallesi 437 Ada, 2 Parselde bir adet konut.
Ardahan Merkez Halilefendi Mah. 127 Ada, 187 Parselde bir adet tarla.
Ardahan Merkez Halilefendi Mah. 138 Ada, 61 Parselde bir adet tarla.
Ardahan Merkez Halilefendi Mah. 359 Ada, 60 Parselde bir adet tarla.
Muammer Keskin'in avukatlığını yapmak ise ODA TV'ye düştü.
Say'ın haberini hedef alan ODA TV, "CHP'li başkanın malı Akit'in çenesini yordu... Milletvekili de ortak çıktı... ODA TV açtı, sordu: Dava yolda" başlığını kullandığı haberinin içini ise dolduramadı.
Gazetecilik başarısı(!) Dava açacağını duyurdular...
Zekeriya Say'ın haberini aktaran ODA TV, Muammer Keskin ile yaptığı görüşmenin detaylarını ise şöyle yazdı:
ODA TV, Akit'in haberini CHP'li Belediye Başkanı Muammer Keskin'e sordu.
Belediye yetkililerinden edinilen bilgiye göre Başkan Keskin, Yeni Akit gazetesi hakkında dava açacak. Dava açılmasının ardından ise basın açıklaması yapılacak.