Akit artık Bundle’da! Yeni Akit, Türkiye gündemini belirleyen kaynak haberlerin bir araya getirildiği dev Bundle platformunda yerini aldı.

yeniakit.com.tr Türkiye’de Dwarf Planet tarafından hayata geçirilen Bundle adlı haber uygulaması, her ay milyonlarca okura ulaşıyor. Bundle, 28 ülkeden toplanan kaynak önerilerini 30'dan fazla kategoride derleyip konum bazlı sunuyor. Dünyadan ve Türkiye’den önemli gelişmeleri canlı yayın formatında uygulamaya ekliyor ve son dakika gelişmeleri için bildirim gönderiyor. Akit de yerini aldı 25 yıldır Hakk’ı haykıran Yeni Akit’in internet sitesi olan yeniakit.com.tr de, Bundle’da yerini aldı. Kaynak haberleri toplayıp bir araya getiren Bundle’da, son dönemde Alexa sıralamasında da ilk 15’e girmeyi başaran yeniakit.com.tr’nin haberleri gösterilecek.

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