Akit ailesine taziye ziyaretleri

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı ve Yazı İşleri Müdürümüz Ali Karahasanoğlu’nun ev sahipliği yaptığı ziyaretlerde AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Yazar Murat Balıbey, Avukat Güven Özcan Kırcın, iş adamları Yılmaz Bozan ve Ramazan Şimşek, Makina Mühendisi Mustafa Satılmış, Su Ürünleri Uzmanı Yunus Köse taziyeleri ilettiler.

Duygusal bir ortamda gerçekleşen görüşmelerde, merhum Karahasanoğlu’na duaların edildiği, dostları Mustafa Ağabey ile olan hatıralarını paylaştı. Mustafa Ağabeyimizin hayırla yâd edildiği ziyaretler gün boyu devam etti.

Ziyarette duygularını gazetemize aktaran AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Mustafa Ağabeyimizi mücahit, dava adamı, inanmış mümin ve çile çekmiş bir insan olarak bildiklerini belirterek şunları dile getirdi:

Kendimiz gibi biliriz

“Mustafa Ağabeyimizi kısaca kendimiz gibi biliyoruz. Bu milletin içerisinde yoğrulmuş, değerleriyle hemhal olmuş ve bu manada gençliğinden itibaren bu davanın çilesini çekmiştir. Bu davanın rüyasını görmüş hayalleriyle bezenmiş bir çilekeş bir dava adamıydı. Düşüncesini, inancını, gayretini bu hedeflerini de özellikle medya alanında hayata geçirmek, hakikati bütün milletimiz ve dünya ile paylaşmak konusunda üstün gayret ortaya koymuş bir dava adamı olarak biliyorum ve öyle tanıyorum. Onun yolunu takip etmek, devam ettirmek hepimize nasip olsun.”

Teşekkür

Akit ailesi olarak; gerek merkez binamıza gelerek bizzat taziyelerini ileten, gerek telefonla arayan, gerekse de mesaj yayımlayarak acımızı paylaşan herkese, tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun.