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Akiş GYO'nun ilk tahvil ihracı başarıyla tamamlandı

Şirketin 100 milyon TL'lik ilk tahvil ihracına kurumsal yatırımcılar, portföy yönetim ve sigorta şirketleri yoğun ilgi gösterdi

12 Eylül 2019 Perşembe 15:19
Akiş GYO'nun ilk tahvil ihracı başarıyla tamamlandı

İSTANBUL(AA) - Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (Akiş GYO) 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli ve 2 yıl vadeli 100 milyon TL'lik tahvil ihracı başarıyla gerçekleştirildi.

Akiş GYO'dan yapılan açıklamaya göre, 10 Eylül'de Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla gerçekleştirilen ve şirket tarihinde ilk olan tahvil ihracına kurumsal yatırımcılar, portföy yönetim ve sigorta şirketleri yoğun ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akiş GYO AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, tahvil ihracının başarıyla tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şirketimiz adına sermaye piyasalarındaki ilk tahvil ihracı işlemini gerçekleştirdik. Kaynak çeşitlendirmesine yönelik olarak sermaye piyasası araçlarının kullanımının hem sermaye piyasalarının gelişimi hem de şirketler açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Tahvil ihracına yönelik katıldığımız toplantılarda yatırımcıların da bu yönde artan taleplerinin olduğunu gözlemledik. İçinde bulunduğumuz dönemde bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak bu ihracı başarıyla tamamlayabiliyor olmamız, Akiş GYO'nun gelir getiren ticari portföyünün kalitesinin ve güven veren kurumsal kimliğinin bir göstergesidir. Böylece yatırımcıların şirketimize olan güveni, tahvil ihracımızdaki başarıyla pekişmiş oldu. Bu durum, bizim açımızdan son derece sevindirici ve önemsediğimiz bir gelişmedir."


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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:19
  1. AKİŞ GYO
  2. gökçin durusoy

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